Sci nordico. Aurora Invernizzi (Allieve) sfiora il podio al Campionato Italiano

La valsassinese 4^ nella staffetta, 9^ nello sprint e 10^ in distanza

In gara anche Federico Bergamini e Oscar Axel Gianola

BARREA (AQ) – Tre giorni di gare al Campionato Italiano di sci nordico per la categoria Allieve/i, organizzate dallo Sc Barrea sulla pista Monte Greco. Venerdì mattina le qualifiche, ben 141 atlete sui 1200m con partenza individuale in Tecnica Classica. Le prime 30 atlete vanno avanti fino ai quarti, successivamente le semifinali e a chiudere le ultime 6 atlete a giocarsi il titolo. Ines Negroni (Sc 13 Clusone) vince il primo titolo, bravissima la valsassinese Aurora Invernizzi (Cm Valsassina) che va avanti fino alle semifinali e chiude al 9° posto.

Al maschile ben 118 atleti in gara, successo di Stefano Negroni (Sc 13 Clusone), podio per i lombardi delle Alpi Centrali. Presente un altro lecchese di Premana Oscar Axel Gianola (Alta Valtellina) che va avanti con i quarti e conclude al 21° posto. Per un pelo non è riuscito a qualificarsi entro i primi 30 anche Federico Bergamini (Sc Primaluna) 34° in 3’23”15.

Sabato mattina gara a distanza, 5km al femminile e 7,5km al maschile

Sempre sulla pista Monte Greco, dopo 2 giri di 2500m con partenza individuale ogni 30” con tecnica Libera, a vincere è stata l’atleta piemontese della Alpi Occidentali Lucia Brocchiero (Entraque Alpi Marittime) con 14’31”10, a soli 6 centesimi la campionessa dello sprint. Ancora molto bene Aurora Invernizzi chiude al 10° posto con 16’01”30. Anche al maschile vince Nicola Giordano (Entraque Alpi Marittime) con 18’50”50. I lecchesi chiudono al 58° posto con Riccardo Bergamini con 21’59”20 e al 59° posto con Oscar Axel Gianola con 21’59”40.

Domenica mattina a Passo Godi la staffetta maschile 3×2,5km e femminile 3x2km, partenza Mass Start in tecnica classica

33 terne al femminile per comitati. A vincere dopo 37’36”3 sono state le tre atlete delle Alpi Occidentali (Lucia Delfino, Lucia Brocchiero, Viola Camperi), al 4° posto la squadra Alpi Centrali B (Aurora Invernizzi, Camilla Andreola, Maria Angelica Rini) con 39’48”8. Al maschile 36 terne al maschile e a vincere sono stati gli atleti lombardi del Comitato Centrali A (Dario Clementi, Nicolò Pedranzini, Stefano Negroni) con 40’46”1, al 24° posto Alpi Centrali G (Riccardo Bergamini, Tommaso Santus, Oscar Axel Gianola) con 47’09”9.