Sci nordico. Aurora Invernizzi d’argento al Campionato regionale sprint

I risultati dei fondisti lecchesi in gara a Isolaccia

Nordik Ski Valsassina sul podio nella categoria Ragazze

VALDIDENTRO (SO) – Si sono svolte sabato le gare del Campionato regionale sprint di sci nordico in tecnica libera, organizzate dallo Sc Alta Valtellina sulla pista “Viola”. Prima le qualifiche e poi quarti, semifinali e finali.

Al maschile i Giovani/Seniores hanno gareggiato sui 1500m, il miglior tempo è di Nicolò Cusini (Esercito) in 2’49”23. Federico Bergamini si qualifica al 19° posto in 3’11”13 e Luca Colombo al 23° in 3’22”29. Al femminile miglior tempo per Giulia Negroni (Sc 13 Clusone) in 3’26”88. La lecchese Camilla Crippa dello Sc Pol Team Brianza si qualifica 8^ in 3’50”56, al 13° posto Maria Jasmin Gianola in 4’15”58, 14° posto per Daniela Carmagnola (Sc Comunità Montana) in 4’16”76 e 15^ Aurora Ruzza (Nordik Ski Valsassina) in 4’37”41.

Gli Allievi hanno gareggiato sulla distanza di 1200m, col miglior tempo di Stefano Epis dello Sc Ubi Bianca Goggi in 2’25”15. Per lo Sc Primaluna conclude 15° Luca Colombo in 3’10”03. Stesso percorso per le Allieve, Silvia Santus dello Sc 13 Clusone vince in 3’14”52, Maria Invernizzi del Nordik Ski Valsassina 7^ in 3’34”61, Elena Bortot dello Sc Primaluna 9^ in 3’37”43, 12^ Maddalena Camozzini in 3’51”80 e 18^ Alessia Ruzza in 4’02”06.

1.200 metri anche per i Ragazzi, il miglior tempo per l’Alta Valtellina con Matteo Zanoli in 3’04”22. 6° Riccardo Bergamini in 3’19”41 per lo Sc Primaluna, 7° Axel Oscar Gianola in 3’21”3 per il Nordik Ski Valsassina, 23° Luca De Gregorio dello Sc Comunità Montana in 3’33”83, 29° il fratello Mattia Di Gregorio in 3’40”16, 32° Luca Bergamini dello Sc Primaluna in 3’55”61, Matteo Rusconi e Tommaso Ticozzelli per il Nordik Ski Valsassina concludono 41° in 4’19”45 e 43° in 4’27”83. Nelle Ragazze molto bene Aurora Invernizzi del Nordik Ski Valsassina terza in 3’37”71, successo a Emma Fantoni dello Sc 13 Clusone in 3’34”52.

Dopo aver gareggiati nelle qualifiche i nostri continuano fino ai quarti dove si fermano al 21° posto Federico Bergamini e al 23° Luca Colombo, nella finale a vincere il titolo è Luca Compagnoni dello Under UP. Al femminile nelle semifinali conclude 7^ Camilla Crippa mancando le migliori 6 atlete, tutto il podio è per lo Sc Alta Valtellina e a vincere il titolo regionale è Gemma Nani. Ai quarti si ferma Marco Colombo e conclude 14°, a vincere nella finale per il campionato regionale Natan Bormolini dello Sporting Livigno. Nelle semifinali concludono le lecchesi Maria Invernizzi 8^, Elena Bortot 10^ e Maddalena Camozzini 12^, a vincere Stella Giacomelli dell’Alta Valtellina.

Nei Ragazzi, ai quarti, troviamo: 18° Luca Di Gregorio e 29° Mattia De Gregorio; vanno avanti per le semifinali fino all’11° posto Riccardo Bergamini e al 12° per Axel Oscar Gianola, in finale vince Matteo Zanoli per l’Alta Valtellina.

Supera quarti, semifinali e finali Aurora Invernizzi capace di conquistare un brillante 2° posto dietro a Ines Negroni dello Sc 13 Clusone.