Sci nordico. Aurora Invernizzi è campionessa italiana a staffetta

Splendida medaglia d’oro con la squadra del Comitato Alpi Centrali A

Tutti i risultati degli sciatori valsassinesi nella tre giorni di gare organizzata a Cogne

COGNE (AO) – Tre giorni di gare per i campionati italiani Ragazze/i (Under 14) che lo Sc Gran Paradiso ha organizzato da venerdì a domenica a Cogne sulla pista “Prati di Sant’Orso”, appuntamento a cui hanno preso parte cinque atleti lecchesi, tre per il Nordik Ski Valsassina e due per lo Sc Primaluna Giovanni XXIII.

Venerdì prima giornata di gare, prologo della Gimkana e finali

Si inizia venerdì mattina col prologo della gimkana, 1200m in tecnica libera con partenza individuale ogni 20”, alla fine i migliori 6 tempi si sfideranno per la conquista del titolo nazionale, gli altri in base ai tempi di qualifica si sono affrontati in una sfida a due per completare la classifica finale.

Oscar Axel Gianola del Nordik Ski ottiene con 3’32”57 il 14° tempo, solo 2” in più per Marco Colombo dello Sc Primaluna che con 3’34”77 si prende il 16° tempo di qualifica. Al femminile sfiora l’impresa Aurora Invernizzi del Nordik Ski, con 3’51”63 manca per un soffio la finale a sei e si prende l’8° tempo. Bene anche Cristina Artusi dello Sc Primaluna che ottiene il 26° tempo in 4’05”31, mentre Alessia Ruzza del Nordik Ski con 4’40”3 ottiene il 109° tempo di qualifica. Si va alle finali e alle sfide incrociate, al maschile Marco Colombo conclude al 17° posto, mentre Oscar Axel Gianola retrocede al 18° posto. Al femminile completa al 10° posto la sua gara Aurora Invernizzi, al 27° posto Cristina Artusi e al 111° Alessia Ruzza.

Sabato le gare distanza in tecnica classica

4km al femminile e 5km al maschile, sono queste le distanze che hanno dovuto affrontare in tecnica classica i concorrenti impegnati nella seconda giornata di gare, anche queste con partenza individuale a cronometro staccati di 20” uno dall’altro.

Al femminile due atlete dello Sc Marzola Gsd ai primi due posti e due dello Sc Alpi Marittime ad inseguire, titolo in 12’54”2 per Alice Leoni. Al 25° posto in 14’36”9 conclude Cristina Artusi, al 30° in 14’42”5 Aurora Invernizzi e al 96° in 15’53”6 Alessia Ruzza. Al maschile a fregiarsi del titolo di campione italiano dopo 14’35”8 per lo Sc Valle Stura è Giacomo Barale, i nostri concludono al 35° posto in 16’31”4 Oscar Axel Gianola e al 61° in 17’00”5 Marco Colombo.

Staffette per comitati, due Ragazze e due Ragazzi: Aurora Invernizzi vince il titolo assieme ai compagni di Alpi Centrali A

Quattro frazioni in tecnica libera, 3,3km a testa e Aurora Invernizzi viene lanciata in seconda posizione dai due compagni di staffetta che l’hanno preceduta. 15” di distacco dalla testa della gara, col 3° miglior tempo di frazione, va a consegnare il testimone in testa all’ultimo frazionista di Alpi Centrali A che mantiene la posizione e taglia il traguardo dopo 34’34”2 portando al successo il quartetto composto da Rachele Dei Cas, Luigi Bonetti, Aurora Invernizzi e Michel Zanaboni. Dopo 14”1 arriva il quartetto di Trentino A e a completare il podio Alpi Occidentali A arrivata a 14”4. Gli altri lecchesi in gara ottengono il 17° posto con Cristina Artusi e Marco Colombo con Alpi Centrali C che impiega 37’49”3, il 18° con Oscar Axel Gianola inserito in Alpi Centrali E che impiega 38’09”0 e il 48° con Alessia Ruzza inserita in Alpi Centrali I che conclude con 40’46”3.