Sci nordico. Campionati italiani Allievi e Coppa Italia Gamma, Laura Colombo terza

Da venerdì a sabato tre giorni di gare, sprint, individuale e staffetta

In gara anche Maria Invernizzi e Maria Jasmin Gianola del Nordik Ski

LAMA MOCOGNO (MO) – Con l’Olimpic Lama in veste di società organizzatrice, da venerdì a domenica sulla pista “Piana Amnorotti” di Lama Mocogno (MO), si sono disputati i campionati italiani Allievi (Under 16) di sci nordico e in concomitanza le gare della Coppa Italia Gamma riservata alla categoria Giovani/Seniores. Qualifiche per lo sprint in tecnica classica e fasi successive nella giornata inaugurale, gara individuale al sabato in tecnica libera e staffetta per comitati in tecnica libera nella giornata conclusiva.

Prima giornata, Laura Colombo va in finale nella sprint. Maria Invernizzi e Maria Jasmin Gianola, in gara per gli italiani.

Due rappresentanti del Nordik Ski si erano guadagnate il pass per il campionato italiano, Maria Invernizzi ottiene il 25° tempo di qualifica con 4’29”25, Maria Jasmin Gianola si prende con 4’30”33 il 30° tempo ed entrambe proseguono il cammino nelle fasi successive. Cammino che però si interrompe subito alla seconda uscita, per Invernizzi arriverà il 22° posto in classifica finale per Gianola il 30° Prestazione convincente di Laura Colombo, la valsassinese rappresentante del Cs Esercito, dopo le qualifiche prosegue e arriva sino alla finale dove si prenderà il 6° posto. Anna Rossi altra valsassinese, in gara con i colori del Cs Carabinieri si ferma in semifinale e si prende l’8° posto. Si ferma nelle qualifiche Angelica Selva del Nordik Ski e con 5’13”42 si classifica al 19° posto.

5 km in tecnica libera per il campionato italiano

A vincere il titolo italiano è Carlotta Gautiero dello Sc Alpi Marittime, 13’24”5 il suo tempo e soddisfazione doppia in quanto è stata sempre lei la campionessa italiana della sprint nella prima giornata. Le nostre si sono difese col 36° posto di Maria Invernizzi arrivata in 15’21” e il 65° di Maria Jasmin Gianola che ha concluso la sua fatica in 16’27”4. Bella gara di Laura Colombo che sale sul podio della 10km di coppa Italia col 3° posto ottenuto in 26’03”3, davanti a tutte Stefania Corradini del Sottozero Nordic Team che stoppa il cronometro dopo 25’34”2, al 15° posto conclude in 28’18”9 Anna Rossi, mentre al 18° con 32’06”3 conclude Angelica Selva.

Ultima giornata di gare, le staffette per comitati

Tre frazioniste e quattro km a testa, tecnica libera e atlete schierate dai propri comitati. Alpi Occidentali A a vincere il titolo italiano con il tempo totale di 32’45”5. Maria Invernizzi schierata in terza frazione nella formazione Alpi Centrali B si prende con le compagne l’11° posto. Maria Jasmin Gianola corre la seconda frazione in Alpi Centrali D e conclude con le compagne al 20° posto in 38’05”5.