Sci Nordico. Campionati italiani, per Anna Rossi è argento

Ottime prestazioni per l’atleta valsassinese in forza al Cs Carabinieri. Nel passo pattinato sfiora il podio ed è 4^

ALFEDENA – Primo campionato italiano della stagione e prime soddisfazioni per i nostri fondisti, week end abruzzese dove lo Sci Club Alfedena ha organizzato sulla pista “La Montagnola” a Pianoro Campitelli, i Campionati Italiani Giovanili di sci di fondo di distanza, in tecnica classica al sabato e in tecnica libera la giornata successiva.

Prime a partire sono state le Aspiranti in gara sui 6,6km (due giri del percorso), leggero nevischio, neve compatta e tracciato tecnico con salite e discese abbastanza impegnative. A vincere vincere il primo titolo in 23’19”8 è stata Elisa Gallo portando al successo lo Sc Alpi Marittime, in gara anche la valsassinese Elena Rossi con i colori dello Sci Club Alta Valtellina, dove si è trasferita per studio seguendo le orme della sorella maggiore. Rossi ottiene un 11° posto fermando il crono sul tempo di 24’53”5.

Al maschile, nella pari categoria, in gara due Valsassinesi, Aksel Artusi (Sporting Livigno) al traguardo al 21° posto in 32’22”5 sui 9,9km e Federico Bergamini (Sc Primaluna) con 32’25”8 arriva subito dietro in 22^ posizione. A vincere è stato Davide Ghio (Sc Alpi Marittime) con il tempo di 29’55”8, sul secondo gradino del podio il compagno di club Gabriele Rigaudo n 30’44”7 .

Nella categoria Junores, grande gioia per l’argento di Anna Rossi in gara con i colori del Cs Carabinieri, l’atleta di Primaluna supera i problemi che l’avevano frenata a inizio stagione e parte libera da pressioni e i risultati la confortano. Argento sui 6,6km con 23’21”7 preceduta dalla sola Veronica Silvestri dello Sporting Club Livigno che ferma il cronometro a 23’15”5, solo 8” a fare la differenza.

In gara nella categoria Senior anche la valsassinese Laura Colombo alla ricerca di conferme dopo un’ottima preparazione estiva. La rappresentante del Cs Esercito si piazza al 12° posto in 36’50’7 sui 9,9km lontano dalla compagna di club Emilie Jeantet che vince in 33’55”3, questa categoria era in gara solo come coppa Italia Rode e non ha gareggiato per il titolo italiano.

Seconda giornata di gare, condizionata da cadute per gli atleti lecchesi. Si cambia tecnica (si corre a passo pattinato) e cambia anche il campione italiano, tra le Aspiranti la più veloce è la bergamasca dello Sc Schilpario, Lucia Isonni che si fregia del titolo con 19’19”5. Per Elena Rossi arriva un altro 11° posto in 20’52”6. Si ripete anche Aksel Artusi che bissa il 21° posto della prima giornata sciando in 27’22”7.

Davide Ghio vince il suo secondo titolo tricolore con 25’34”7, sfortunata la prova di Federico Bergamini in difficoltà sulla pista molto tecnica, dopo numerose cadute si ritira per un problema ad un ginocchio.

Nella categoria Juniores, Anna Rossi sfiora il podio podio piazzandosi al 4° posto in 19’47”1 contro il 19’05”2 di Veronica Silvestri che bissa il successo della prima giornata.

Tra le Seniores, sensazioni nettamente migliori per Laura Colombo che riesce ad attaccarsi al treno della vincitrice, cucendo il distacco di 30” andando a riprenderla. Per due giri riesce a stare in scia ottenendo tempi in linea con le migliori, purtroppo anche per lei una caduta le è stata fatale, giungendo al traguardo in 11^ posizione col tempo di 31’13’1 contro i 29’30”8 di Sara Pellegrini delle Fiamme Oro di Moena.