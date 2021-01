Sci Nordico. Circuito Franco Schena: un argento e un bronzo per i lecchesi

Nordik Ski e Primaluna sul podio della gara livignasca

LIVIGNO – Domenica mattina sulle nevi di Livigno col locale Sporting Club in regia, si sono disputate le gare del circuito Franco Schena, trofeo “Sporting Club Livigno”.

Le gare in tecnica classica con partenza a cronometro ogni 20” si sono disputate sulla pista Molin e hanno visto in gara le categorie che andavano dai Cuccioli femminili sino agli Allievi maschili, sei gare a cui hanno partecipato i lecchesi del Nordik Ski e dello Sc Primaluna riuscendo ad ottenere due vittorie e altri due podi.

Aurora Invernizzi e Axel Oscar Gianola vincono tra gli Under12

Partono bene i lecchesi che già nelle prime gare mettono il loro sigillo, nella Under 12 femminile (Cuccioli) Aurora Invernizzi (Nordik Ski) è la più lesta di tutte sui 2500m che scia in 10’41”8 lasciando la più immediata avversaria a 20”. Al 9° posto la compagna di club, Emma Ticozzelli in 12’40”. Meritata vittoria per il compagno di squadra Oscar Axel Pomoni che sui 3km di gara precede tutti con 11’25”7; 16° posto per Riccardo Bergamini dello Sc Primaluna con 13’27”0.

Maria Invernizzi tra le Under 14 si prende l’argento

Ancora sul podio i rappresentanti del Nordik Ski, questa volta sale sul secondo gradino del podio tra le Ragazze (Under 14) Maria Invernizzi che sui 4km ferma il cronometro a 15’23”5 a 1’12”9 dalla testa della gara. 6° posto per Elena Bortot dello Sc Primaluna che arriva in 16’35”4. Al 10° posto Aurora Ruzza per il Nordik Ski con 17’50”0 e all’11° in 18’02”1 Maddalena Camozzini dello Sc Primaluna. Tra i Ragazzi al 12° posto per Primaluna chiude Marco Colombo in 25’05”4 i 5km a loro dedicati.

Camilla Crippa, bronzo tra le Allieve

Ultima lecchese a salire sul podio è Camilla Crippa che porta lo Sc Primaluna sul gradino più basso del podio tra le Allieve, 20’44”7 il suo tempo sui 5km, a soli 32” dalla vincitrice, dietro la coppia del Nordik Ski con Maria Jasmin Gianola 8^ in 23’39”6 e Aurora Ruzza 10^ in 25’06”8.