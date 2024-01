Sci nordico. In Val Brembana cinque podi per lo Sci Club Primaluna

Trofeo Valerio Milesi e Veterani Sportivi Bergamo: vince lo Sc Valserina, 5° posto per i valsassinesi

Nina Pomoni vince nelle Ragazze, tre argenti per Lorenzo Bonacina (Baby), Cristina Artusi (Allieve) e Marco Colombo (Allievi), bronzo per Cecilia Bonacina (Cucciole)

RONCOBELLO (BG) – Domenica mattina si è gareggiato per lo sci nordico nel Trofeo Valerio Milesi e Sportivi Bergamo sulla pista “Roncobello”, in tecnica gara classica a partenza individuale ogni 20”. Al via dai più piccoli U8 Super Baby fino agli Allievi U16, dai più piccoli 800m fino ai più grandi di 5km.

Lo Sc Valserina vince il trofeo con 3898 punti, al secondo posto lo Sc Roncobello con 3276 punti e a concludere il podio lo Sc 13 Clusone con 2854 punti, lo Sc Primaluna Giovanni XXIII chiude al 5° posto con 2278 punti.

Cinque podi per i valsassiensi dello Sc Primaluna, vince Nina Pomoni 4km in gara nelle Ragazze U14, secondo posto per Lorenzo Bonacina 2km nei Baby U10, Cristina Artusi 5km nelle Allieve U16 e Marco Colombo 5km negli Allievi U16, al terzo posto conclude Cecilia Bonacina 3km nei Cuccioli U12.

Tutti i vincitori delle gare e tutti gli altri lecchesi

Super Baby-1^ Nicole Astori 3’15”2 (Sc Valserina).

Super Baby-1° Riccardo Sitta 3’20”8 (Sc Roncobello).

Baby-1^ Giulia Duci 5’23”4 (Sc Ardesio).

Baby-1° Daniel Tadè 5’17”5 (Sc Valserina), 6° Michele Artusi 6’21”6 (Sc Primaluna Giovanni XXIII).

Cuccioli-1^ Elisa Bonacorsi 7’00”0 (Sc Gromo), 4^ Martina Bortot 8’29”7 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 17^ Sara Gianola 9’34”7 (Sc Primaluna Giovanni XXIII).

Cuccioli-1° Marco Pasinelli 7’05”0 (Sc 13 Clusone).

Ragazzi-1^ Nina Pomoni 9’54”1 (Sc Primaluna Giovanni XXIII).

Ragazzi-1° Riccardo Zenoni 8’02”8 (Sc Ardesio), 6° Marco Combi 9’00”7 (Sc Primaluna Giovanni XXIII).

Allieve-1^ Ines Negroni 11’03”3 (Sc 13 Clusone).

Allievi-1° Gianluca Pasini 9’35” (Sc Gromo), 6° Luca Bergamini 11’24”0 (Sc Primaluna Giovanni XXIII).