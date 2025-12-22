Sci nordico. Memorial Roby Gasperi- Trofeo Trudi, 5° posto per Marco Combi

A Valdidentro oltre 200 atleti dai Super Baby fino ai Giovani/Seniores
Presenti anche i valsassinesi, ma nessun podio per loro
VALDIDENTRO (SO) – Domenica mattina è partito il circuito Franco Schena gara di sci nordico, organizzata dalla società Alta Valtellina sulla pista Viola, gara in tecnica classica con partenza individuale valido per il Memorial Roby Gasperi-Trofeo Trudi.
Ben 205 atleti in gara dai più piccoli (U8 Super Baby) per 1km fino ai 10km per i (Giovani/Seniores), la categoria più partecipata è stata quella dei U12 Cuccioli maschile con ben 46 atleti. Niente vittorie per i valsassinesi e nemmeno i podi. A vincere il comitato di Sondrio: quattro successi dell’Alta Valtellina, tre dello Sc Sporting Livigno, uno per la Polisportiva Le Prese. Quattro vittorie anche per le società del comitato di Bergamo, due per lo Sc 13 Clusone, due per lo Sc Gromo.
Il miglior risultato dei lecchesi è stato il 5° posto di Marco Combi (Sc Primaluna Giovanni XXIII) nella categoria U16 Allievi ultimo anno.
Tutti i vincitore e tutti i lecchesi in gara
- U8 Super Babi-1km
1^ Marta Ranza 5’05”0 (Sc 13 Clusone)
1° Thomas Confortola 5’13”9 (Alta Valtellina).
- U10 Baby 1,5km
1^ Zoe Dagna 6’18”0 (Alta Valtellina).
1° Giovanni Viviani 5’40”9 (Sprting Livigno), 18^ Giulio Gianola 8’18”3 (Nordik Ski Valsassina), 19° Jacopo Scalco 9’21”3 (Nordik Ski Valsassina), 21° Matteo Combi 10’33”5 (Nordik Ski Valsassina).
- U12 Cuccioli 2km
1^ Serena Canclini 7’12”8 (Polisportiva Le Prese), 14^ Elisa Rusconi 9’45”5 (Nordik Ski Valsassina), 21^ Giorgia Tantardini 12’37”6 (Nordik Ski Valsassina).
1° Federico Illini 6’44”1 (Atletiva Valtellina), 35° Lorenzo Bonacina 9’36”8 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°), 44° Daniel Orlandi 10’36”3 (Nordik Ski Valsassina), 45° Federico Mattia Carissimi 10’44”5 (Nordik Ski Valsassina).
- U14 Ragazzi f-4km
1^ Elisa Bonacorsi 14’28”6 (Sc Gromo), 15^ Arianna Carissimi 19’17”6 (Nordik Ski Valsassina), 17^ Sofia Ghezzi 22’08”3 (Nordik Ski Valsassina).
- U14 Ragazzi m-6km
1° Mattia Andreola 20’25”6 (Alta Valtellina), 9° Mattia Combi 22’43”8 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°), 19° Riccardo Crippa 27’15”3 (Nordik Ski Valsassina).
U16 Allievi f ultimo anno 6km.
1^ Nina Silvestri 22’01”6 (Sporting Livigno), 7^ Nina Pomoni 25’17”6 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°)
- U16 Allievi ultimo anno m 8km
1° Zaccaria Bracchi 24’03”2 (Sporting Livigno), 5° Marco Combi 25’33”9 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°), 7° Davide Grigi 26’22”2 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°), 14° Matteo Rusconi 34’26”8 (Nordik Ski Valsassina), 15° Mattia Artusi 36’15”8 (Nordik Ski Valsassina).
- Giovani/Seniores 10km
1^ Ines Negroni 36’14”8 (Sc 13 Clusone).
1° Gianluca Pasini 28’36”4 (Sc Gromo), 16° Marco Colombo 31’02”7 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°), 23° Riccardo Bergamini 34’12”8 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°), 24° Andrea Melesi 35’39”0 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°), 25° Daniele Zulian 53’01”6 Nordik Ski Valsassina).