Sci nordico. Nella seconda giornata dei campionati regionali spicca ancora Aksel Artusi

Seconda giornata dei campionati regionali di sci nordico, grande prova di carattere per Aksel Artusi

Ragazzi, Allievi e Aspiranti in gara per il titolo, Aurora Invernizzi sul podio per il Nordik Ski tra le Ragazze

SCHILPARIO (BG) – Seconda giornata di gare a Schilpario per i campionati regionali, stessa location della giornata precedente, stessa cabina di regia e anche stessa tecnica (libera), cambiano solo le distanze e il format che vede gli atleti partire in simultanea (Mass Start) e non più individuale a cronometro, un format questo che permette di avere sempre sotto controllo la classifica reale senza doversi affidare al cronometro e vedere la classifica con continui cambi di posizioni all’arrivo dei concorrenti.

In gara tutte le categorie partendo dai Super Baby (Under 8) per finire con i Giovani (Aspiranti e Juniores) raggruppato in un’unica gara e con un unico titolo in palio anche se essendo quattro anni dal 2003 al 2005 i più giovani si trovano in difficoltà.

Aksel Artusi non ha guardato in faccia nessuno nella categoria Giovani, essendo del 2004 quindi trovandosi a lottare con atleti di un paio di anni più grandi, non ha avuto timori referenziali e dopo il titolo conquistato nella prima giornata (vedi l’articolo precedente) si ripete anche nella seconda andando a vincere la volata a cinque dopo 15km sciati in perfetto controllo, 39’52”0 il suo tempo con l’intero podio racchiuso nel breve spazio di 9 decimi.

Artusi: “Una gara tosta”

“E’ stata una bella gara, divertente e tosta nello stesso momento, tosta perché siamo partiti subito ad alti ritmi, io sono riuscito sin dalle prima battute a restare col gruppo di testa risparmiando energie per il finale – commenta Artusi – Stavo molto bene la forma l’avevo dimostrata anche il giorno prima, nonostante abbia incontrato più difficoltà nella sprint perché il piemontese è uno sprinter puro e ieri non ero riuscito a superarlo in finale e oltre a tutto è anche della categorie superiore alla mia ed è l’atleta da battere anche tra gli Juniores mentre io sono ancora aspirante”.

“Sono molto contento di queste gare – aggiunge – ho avuto sensazioni molto positive e quando capisci di essere forte in volata, puoi anche risparmiarti e giocarti le tue carte sul finale, ora vado ai campionati italiani della prossima settimana a Padola di Comelico conscio delle mie possibilità e sono sicuro di poter far bene, le gare sono anche valide come Coppa Italia dove tuttora sono leader e cercherò di non farmi soffiare il pettorale simbolo del primato e cercherò di portarmi a casa ala classifica finale”.

Sul podio anche Aurora Invernizzi

Unico altro podio regionale, viene conquistato da Aurora Invernizzi per il Nordik Ski tra le Ragazze, 2km di gara e dopo 13’55”3 arriva il 3° posto per la valsassinese, a vincere la gara Rachele Dei Cas che porta allo Sc Alta Valtellina il titolo conquistato con 13’13”6.

In gara anche le categorie più giovani ma senza titolo in palio, partendo dalla super Baby (Under 8) sino ai Cuccioli (Under 12) dove ci sono state le belle prestazioni di Lorenzo Bonacina 3° nella Super Baby e di Lorenzo Guido 3° tra i Cuccioli entrambi per lo Sc Primaluna Giovanni XXIII°.

Di seguito tutti i risultati dei lecchesi

Super Baby: 11^ Elisa Rusconi (Nordik Ski).

Baby: 7^ Greta Barbieri (Nordik Ski), 9^ Cecilia Bonacina (Sc Primaluna).

Baby: 7° Mattia Combi (Sc Primaluna), 20° Francesco Bellati (Nordik Ski), 21° Matteo Ticozzelli (Nordik Ski), 26° Riccardo Crippa (Sc Primaluna), 29° Achille Barbieri (Nordik Ski).

Cuccioli: 17^ Nina Pomoni (Sc Primaluna), 24^ Elisa Barbieri (Nordik Ski).

Cuccioli: 3° Lorenzo Guido (Sc Primaluna), 5° Davide Grigi (Sc Primaluna), 22° Marco Combi (Sc Primaluna), 23° Matteo Rusconi (Nordik Ski), 29° Tommaso Ticozzelli (Nordik Ski).

Ragazze: 3^ Aurora Invernizzi (Nordik Ski), 7^ Cristina Artusi (Sc Primaluna), 13^ Alessia Ruzza (Nordik Ski), 19^ Emma Ticozzelli (Nordik Ski).

Ragazzi: 5° Oscar Axel Gianola (Nordik Ski), 10° Marco Colombo (Sc Primaluna), 29° Riccardo Bergamini (Sc Primaluna), 40° Luca Bergamini (Sc Primaluna), 42° Michele Bellati (Nordik Ski).

Allievi: 6^ Maria Invernizzi (Nordik Ski),13^ Maria Jasmin Gianola (Nordik Ski), 15^ Maddalena Camozzini (Sc Primaluna), 19^ Elena Bortot (Sc Primaluna), 20^ Giulia Ticozzi (Nordik Ski).

Giovani: 8^ Camilla Crippa (Sc Primaluna), 9^ Angelica Selva (Nordik Ski), 11^ Aurora Ruzza (Nordik Ski).

Giovani: 1° Aksel Artusi (Sporting Club Livigno), 16° Federico Bergamini (Sc Primaluna), 21° Luca Colombo (Sc Primaluna), 22° Martino Francesco Vassena (Nordik Ski), 26° Mirco Brenna (Sc Primaluna).