Sci nordico. Parte a Livigno il circuito Schena, podi per i lecchesi

Trofeo “Buon Natale amici dello sci nordico”

I risultati dei fondisti lecchesi

LIVIGNO – Parte da Livigno lo sci nordico del circuito Franco Schena e lo fa con la gara organizzata dal locale Sporting Club che è chiamato in regia del trofeo “Buon Natale amici dello sci nordico” competizione che vede dai più piccoli della Under 8 in gara su 1000m a tecnica classica con partenza a cronometro ogni 20” , sino ai Giovani/Seniores maschili che sempre con le stesse modalità chiudono con una 10 Km.

Podi per i fondisti lecchesi presenti

Sfugge la vittoria ai fondisti lecchesi presenti, la maggior parte delle categorie vede il successo degli atleti dell’Alta Valtellina o dei rappresentanti di casa dello Sporting Club, partendo dalla Baby 8 successo di Maria Compagnoni per lo Sc Alta Valtellina, passando alla categoria maschile intero podio per la stessa società con Raffaele Sosio a vincere, ai piedi del podio col 4° posto per lo Sc Primaluna Mattia Combi seguito in 8^ posizione dal compagno di società Riccardo Crippa.

Passando alla Under 10 in gara su 1500m, altro podio tutto per l’Alta Valtellina con Sara Occhi a salire sul gradino più alto, nessuna lecchese in gara e si passa alla pari categoria maschile che vede il successo dell’atleta di casa Samuel Viviani, Marco Combi dello Sc Primaluna sale sul gradino più basso del podio col 3° posto seguito dai compagni Davide Grigi 8° e Lorenzo Valsecchi 22° al 19° posto per il Nordik Ski conclude Matteo Rusconi.

Si sale ancora di categoria, Under 12 e 3km da sciare con Aurora Alessandra Bianchi che difende i colori di casa ad imporsi sulla lecchese dello Nordik Ski Aurora Invernizzi, 5^ Cristina Maroni dello Sc Primaluna, ancora per il Nordik Ski al Emma Ticozzelli 12^ e Alessia Ruzza 13^. Al maschile distanza che sale a 4km e altro successo casalingo con Alan Antognoli, 5° posto per Axel Oscar Gianola del Nordik Ski col compagno Matteo Benedetti 25°, mentre p er lo Sc Primaluna al 21° posto Marco Colombo , al 27° Riccardo Bergamini e al 34° Luca Bergamini.

Stessa distanza per le Under 14 femminili e torna al successo l’Alta Valtellina con Stella Giacomelli ma ottima seconda per lo Sc Primaluna Sophia Artusi, della stessa società 16^ Alice Maroni, 17^ Maddalena Camozzini, 24^ Elena Bortot, per il Nordik Ski al 6° e 7° posto Maria Jasmin Gianola e Maria Invernizzi, al 14° Giulia Ticozzi. 5 i km per gli Under 14 maschile con Giovanni Nicolò Bianchi all’ennesimo successo per i padroni di casa, categoria questa che non ha visto lecchesi al via.

Nelle Under 16 femminili con 5km da sciare , vittoria per Vanessa Comensoli della Pol Le Prese e con la lecchese dello Sc Primaluna Camilla Crippa al 5° posto e con la compagna di club Martina Valsecchi 12^, per il Nordik Ski al 13° posto Aurora Ruzza. Si allunga ancora e i km passano a 7,5 e doppietta per gli atleti di casa con Federico Majori a vincere, Luca Colombo 15° per lo Sc Primaluna.

Ultime gare, nella Giovani/Seniores femminili sono 7,5i km da sciare con Laura Benzoni dello Sc Clusone a precedere Paola Beri per il Nordik Ski e con la compagna Giulia Marcianò al 5°, al maschile i km diventano 10 e vittoria per Pietro Mosconi dello Sc Schilpario, buon 4° e 5° posto di Luca Felice Tantardini e Mirco Brenna, Simone Bergamini compagno di club chiude al 7° posto, per il Nordik Ski concludono al 7° posto Francesco Ticozzelli e al 10° e 11° Jacopo Butti e Alfredo Ticozzi.