Sci. Pietro Invernizzi due volte campione regionale ragazzi in Gigante e SuperG

Primo posto nel Gigante e nel Super G per il forte atleta dello Sci Club Altavalsassina

PONTE DI LEGNO – Doppia grande prestazione per il valsassinese Pietro Invernizzi (SC Altavalsassina) che sulle nevi di Ponte di Legno / Temù conquista un doppio titolo regionale Ragazzi nel Gigante e nel Super G.

Il forte atleta valsassinese ieri, sabato, si era imposto nel Gigante con il tempo di in 53”04, nessuno meglio di lui. Al secondo posto si è piazzato Riccardo Depetris Pollini (Ossola Ski Team), staccato di 26 centesimi e terzo Federico Quadrio (SC Bormio) col tempo di 54”07.

Nella giornata di oggi, domenica, altra straordinaria prestazione per Invernizzi che si ripete nel SuperG e con il tempo di 54”68 si laurea anche in questa disciplina nuovo campione regionale. Dietro di lui sul podio sono saliti Matteo Ciapponi (Revolution Ski Race) 54”95 e Tommaso Caglioni (GB Ski Clu8b) 55”00.

La combinata maschile è stata vinta da Lorenzo Patroni (GB Ski Club) davanti a Riccardo Depetris Pollini(Ossola Ski Team) e a Tommaso Caglioni (GB Ski Club).

Per la cronaca, in campo femminile ha vinto tutto Carlotta Pedrolini (Skiing) conquistando ben quattro titoli regionali su quattro in palio, facendo sue anche le prove di SuperG e Combinata, oltre a quelle di Slalom e Gigante.