Scialpinismo. L’As Premana sul podio con Giuliana Gianola, Martino Utzeri e Lorenzo Milesi

Domenica scorsa tappa di Coppa Italia Giovani di Ski Alp

152 atleti al via nelle gare di sola salita in Valle D’Aosta

SAINT RHEMY EN BOSSES – Piccolo comune della Valle d’Aosta, Saint Rhemy en Bosses (1632m di quota) ha visto domenica mattina un insolito brulicare di atleti, ben 152 sono stati i partecipanti alla tappa di Coppa Italia Giovani di Ski Alp. Suddivisi nelle categorie che andavano dalla Under 12 (Ragazzi) per finire con la Under 23, hanno affrontato i rispettivi percorsi di sola salita con partenza in mass start e a tecnica classica, giornata con temperature godevoli e il termometro è andato solamente a 1 grado sotto zero.

Primi a partire la categoria Ragazzi

Alle 9.30 sono partiti in simultanea i Ragazzi e le Ragazze, Tete de Crevalcol il nome del percorso e 115m di dislivello per questa prima categoria che non ha visto in gara nessun lecchese.

Per gli Allievi 260m il dislivello, Giuliana Gianola al 3° posto

Si sale di categoria e sono gli Under 14 che devono percorrere 260m di dislivello, miglior lecchese è stato Leonardo Milesi col 5° posto in 22’20”8 per Premana, la vittoria arride a Gioele Migliorati che sale in 18’09”1 per lo Sc Presolana. Stessa partenza anche per le Allieve con Sofia Bortolotti che porta di nuovo lo Sc Presolana sul gradino più alto del podio dopo 24’06”1, bene le lecchesi con Giuliana Gianola sul terzo gradino del podio con 25’58”5 e con le compagne di club del Premana, Siria Pomoni 5^ in 28’18”6 e Eliana Gianola 7^ in 35’53”6.

Under 16 e podio lecchese con Lorenzo Milesi

Alle 9.55 sono partiti i 30 atleti della categoria Under 16 (Cadetti 1) che hanno percorso 525 m di dislivello e dopo 32’52”5 ad arrivare per primo al traguardo è stato il campione italiano Luca Curioni dello Sc Valtartano. Subito un primo podio per gli atleti del Premana impegnati: Lorenzo Milesi con 33’09”8 riesce a salire sul gradino più basso conquistando il 3° posto, dietro il compagno di club Jacopo Gianola con 38’45”9 ottiene il 20° posto.

Under 16 femminile 525m di dislivello

Alle 10 precise partono le Under 16 e a vincere la gara, che ricalcava il tracciato della pari categoria maschile, è stata Silvia Boscacci della Polisportiva Albosaggia che sale in 39’52”0, per Premana 7° posto di Olga Corti con 49’55”7. Stessa partenza anche per le Under 18 che devono percorrere lo stesso dislivello, a vincere per la Corrado Gex dopo 39’31”9 è Clizia Vallet con Irene Gianola del Premana a chiudere in 46’53”3 all’8° posto.

Juniores maschili, arrivo dopo 785m di dislivello

Per gli Under 20 (Juniores) è di 785m il dislivello e dopo 45’28”2 per il Cs Esercito arriva al primo posto Luca Tomasoni, per Premana all’11° posto in 51’03”0 arriva Michele Gianola col compagno di club Marcello Gianola che chiude in 1h06’19” al 23° posto.

Per gli Under 18 il dislivello è di 665m e Martino Utzeri sale sul podio

Alle 10.40 partono gli Under 18 (Cadetti 2) e per Premana sale sul 3° gradino del podio Martino Utzeri che impiega 39’22”6 a completare il tracciato, il più veloce è stato Simone Compagnoni che per lo Sc Alta Valtellina sale in 38’40”8, dietro ancora per Premana al 12° posto Antonio Corti in 43’29”7, al 19° Simone Tenderini in 45’10”2, al 23° Andrea Bonacina con 47’37”0 e al 34° Osea Gianola con 1h06’37”.

665m di dislivello per le Juniores

Sono partite alle 10.45 e hanno dovuto percorrere 665m di dislivello prima di tagliare il traguardo, ancora lo Sc Alta Valtellina sugli scudi con Manuela Pedrana che vince in 45’28”4, Premana sfiora il podio col 4° posto Erika Sanelli che sale in 51’25”1 mentre Noemi Gianola è 6^ in 53’17”8.

Sono ben 1310 i metri di dislivello per gli Under 23

Partenza alle 11.05 per la gara più lunga della giornata e dopo 1h11’32” a arrivare vittorioso in cima è Sebastien Guichardaz della Corrado Gex, Mirko Sanelli per Premana è 6° in 1h18’26.