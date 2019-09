Settimana Europea dello Sport, torna la Grande Sfida del Panathlon Lecco

L’appuntamento è per domenica 22 settembre a Primaluna

Dodici squadre si sfideranno in diverse specialità

PRIMALUNA – Promossa dal Panathlon Club Lecco torna anche quest’anno in occasione della Settimana Europea dello Sport, proclamata dall’Unione Europea, “La Grande Sfida”, staffetta tra cielo e terra programmata per domenica prossima, 22 settembre presso la Cascina Trote Blu di Primaluna in Valsassina.

Dodici le squadre i cui componenti verranno estratti a sorte un’ora prima della partenza, fissata per le 14.30, per accrescere ancor più l’attesa degli atleti di conoscere i propri compagni di squadra.

Le specialità di questa edizione sono la bici da strada, la mountain bike, la corsa campestre, lo skiroll, l’equitazione e il parapendio: come sempre l’ultima frazione podistica vedrà protagonisti gli Special Olympics della Cooperativa Le Grigne che, assieme alle rispettive squadre, percorreranno un tratto di 200 metri il cui tempo sarà tenuto in considerazione ai fini della classifica finale. 12 squadre composte da 7 atleti ciascuna per un totale di 84 concorrenti che si confronteranno su percorsi tracciati intorno alla Cascina.

Il Panathlon Club Lecco ringrazia tutte le associazioni e le persone che si sono rese disponibili ad aiutare nell’organizzazione ed a partecipare alla manifestazione.

“Si prospetta, ancora una volta, una bella giornata all’insegna dello Sport ma, soprattutto, della solidarietà verso le persone più fragili e bisognose. Del resto, La Grande Sfida è stata pensata tanti anni fa con lo scopo di regalare a questi ragazzi e ragazze, uomini e donne, momenti di divertimento e di aggregazione” il commento del presidente del Panathlon Riccardo Benedetti.