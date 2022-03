Skialp. Barbara Sangalli (Master) e Erika Sanelli (U20) vincono la Coppa Italia

All’ombra del Pizzo Scalino la finale Coppa Italia

Due giorni di gare e ottimi risultati per gli atleti dell’As Premana

LANZADA (SO) – Due giorni di gare all’ombra del Pizzo Scalino per le finali di Coppa Italia di sci alpinismo. Sabato le gare sprint, mentre la domenica si sono disputate le gare su distanze varie a seconda della categoria di appartenenza.

Erika Sanelli e Martino Utzeri sul podio nello sprint

Per gli atleti del Premana subito soddisfazioni già nella prima giornata di gare, nello sprint tra le Under 20, Erika Sanelli sale sul secondo gradino del podio, una posizione in più per Martino Utzeri tra gli Under 18 che si prende il 3° posto.

Gli altri risultati dello sprint

Under 16: 7^ Olga Corti, 8^ Micaela Gianola.

Under 16: 5° Lorenzo Milesi, 22° Cristian Rozzoni, 26° Jacopo Gianola.

Under 18: 9^ Letizia Gianola.

Under 18: 10° Andrea Bonacina, 19° Antonio Corti, 24° Andrea Gianola, 28° Alessandro Gianola.

Under 23: 4° Mirko Sanelli.

Seconda giornata, in gara anche gli Assoluti e le gare promozionali. Lorenzo Milesi e Barbara Sangalli sul podio

Sul percorso “Pizzo Scalino” dopo 790 metri di dislivello in salita e altrettanti in discesa e dopo 51’14”5, sale sul podio conquistando il 3° posto tra gli Under 16 Lorenzo Milesi. Nella gara Assoluta femminile con 1290 metri di dislivello sia in salita che in discesa, Barbara Sangalli si prende la 3^ piazza dopo 1h50’48”.

Altri risultati della seconda giornata

Under 14: 4^ Giuliana Gianola, 5^ Chiara Gianola, 8^ Siria Pomoni, 11^ Eliana Gianola.

Under 14: 9° Leonardo Milesi.

Under 16: 7^ Micaela Gianola.

Under 16: 15° Cristian Rozzoni, 23° Jacopo Gianola.

Under 18: 8^ Letizia Gianola.

Under 18: 7° Martino Utzeri, 23° Andrea Bonacina, 26° Alessandro Gianola, 27° Andrea Gianola, 29° Osea Gianola.

Under 20: 4^ Erika Sanelli.

Assoluto: 12° Domenico Gianola, 14° Delio Fazzini.

Barbara Sangalli vince la Coppa Italia tra le Master, Erika Sanelli tra le Under 20. Mirko Sanelli 2° tra gli Under 23, Martino Utzeri 3° nella Under 18

Grosse soddisfazioni per gli atleti di Premana che riescono a vincere la Coppa Italia tra le Master con Barbara Sangalli che ottiene 64 punti nelle due gare a cui ha partecipato. Erika Sanelli di punti ne totalizza ben 290 ed è al primo posto tra le Under 20, Mirco Sanelli con 274 punti si prende il secondo posto tra gli under 23, Martino Utzeri con 224 punti si deve accontentare del terzo posto a 9 punti dal secondo classificato e a 18 dal primo.

La classifica degli altri atleti del Premana