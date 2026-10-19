Skiroll Coppa Italia NextPro. Doppia vittoria (sprint e distanza) per Marco Combi a Trento

Maria Invernizzi seconda in sprint, Mattia Combi secondo in distanza
Paola Beri terza assoluta e prima tra le Master
TRENTO – Week-end con la Coppa Italia NextPro di skiroll. Sabato pomeriggio a Trento, organizzate dallo società Team Futura, si sono svolte le gare sprint, al via tutte le categorie dai Pulcini fino agli Assoluti, 150m in Tecnica Libera; prima le qualifiche, con gli ultimi due atleti che gareggiavano per la finale.
Molto bene il valsassinese dello Sc Primaluna Marco Combi che vince la finale nella categoria Children; Maria Invernizzi (Cm Valsassina) seconda nella categoria Giovani/Seniores e deve cedere la vittoria solamente a Lisa Bolzani (Sc Orsago), sfiora il podio la valsassinese Camilla Crippa (Team Brianza) 5^.
Tutti i vincitori e risultati dei lecchesi
- Giovanissimi
1^ Giada Faraon (Sc Orsago), 15^ Elisa Gianola (Nordik Skivalsassina).
1° Elia Rainer (Asd Anterselva), 6° Federico Carissimi (Nordik Skivalsassina), 8° Mario Mascheri (Nordik Skivalsassina), 15° Giulio Gianola (Nordik Skivalsassina), 18° Jacopo Scalco (Nordik Skivalsassina), 22° Matteo Combi (Nordik Skivalsassina).
- Children
1^ Sara Cigniti Proietti (Winter Sc Subiaco), 9^ Arianna Carissimi (Nordik Skivalsassina), 12^ Greta Barbieri (Nordik Skivalsassina), 28^ Sofia Ghezzi (Nordik Skivalsassina), 30^ Giorgia Tantardini (Nordik Skivalsassina), 32^ Elisa Rusconi (Nordik Skivalsassina).
1° Marco Combi (Sc Primaluna), 6° Riccardo Crippa (Nordik Skivalsassina), 10° Mattia Combi (Sc Primaluna), 23° Daniel Orlandi (Nordik Skivalsassina).
- Giovani/Seniores
1^ Lisa Bolzan (Sc Orsago), 2^ Maria Invernizzi (Cm Valsassina), 5^ Camilla Crippa (Team Brianza), 9^ Paola Beri (Cm Valsassina).
1° Alessio Berlanda (Team Futuro), 17° Matteo Rusconi (Nordik Skivalsassina).
Domenica la gara Trento-Bondone gara in distanza in Tecnica Classica, il Nordik Skivalsassina chiude al 4° posto tra le società.
Domenica mattina si è corsa la gara Trento-Bondone, gara in distanza in salita in Tecnica Classica; partendo dai più piccoli 1km, fino agli 8,5km nella categoria Giovani/Seniores maschile con ben 92 atleti.
Molto bene i due fratelli Combi, Marco vince in volata tra gli Allievi (U16) dopo 4,5km in 21’05”3, al secondo posto Davide Gasbarro (Pescocostanzo) con 21’05”9; Mattia chiude al 2° posto tra i Ragazzi (U14) dopo 3,5km con 17’25”7, a vincere l’orobico Renè Vistalli (Sc Valserina) con 17’02”1.
Gran bel risultato di Paola Beri (Cm Valsassina) terza dopo 4,5km nella gara Giovani/Seniores con 24’25”0 e, ovviamente, vince la categoria Master F2, a vincere è stata Maria Eugenia Boccardi (Under Up Ski Team) con 24’09”3, Maria Invernizzi vince tra le Juniores (U20) con 25’26”2.
La classifica di società premia Winter Sc Subiaco (Roma) con 1289 punti, al secondo posto la SS Mladina con 874 punti, chiude il podio lo Sc Orsago con 751 punti, sfiora il podio il Nordik Skivalsassina col 4° posto con 681 punti, lo Sc Primaluna chiude al 16° posto con 310 punti, il Cm Valsassina chiude al 30° posto con 165 punti.
Tutti i vincitori e tutti i lecchesi
- U10 Baby 1km
1^ Ilaria Raineri 6’15”8 (Anterselva), 8^ Elisa Gianola 8’33”8 (Nordik Skivalsassina).
1° Michele Vistalli 6’07”6 (Sc Valserina).
- U12 Cuccioli 2km
1^ Noemi Mecci 13’28”1 (Winter Sc Subiaco).
1° Simone Orsi 12’00”2 (Sport Campiglio), 8° Federico Mattia Carissimi 15’07”5 (Nordik Skivalsassina), 9° Mario Mascheri 15’20”4 (Nordik Skivalsassina), 12° Giulio Gianola 16’07”2 (Nordik Skivalsassina), 14° Jacopo Scalco 16’50”8 (Nordik Skivalsassina), 15° Matteo Combi 16’57”8 (Nordik Skivalsassina).
- U14 Ragazzi 3,5km
1^ Sofia Orsi 18’04”2 (Us Carisolo), 15^ Elisa Rusconi 22’47”9 (Nordik Skivalsassina), 24^ Sofia Ghezzi 25’30”9 (Nordik Skivalsassina); 27^ Giorgia Tantardini 29’01”7 (Nordik Skivalsassina).
1° Renè Vistalli 17’02”1 (Sc Valserina), 18° Daniel Orlandi 25’24”4 (Nordik Skivalsassina).
- U16 Allievi 4,5km
1^ Cristina Bucci 24’44”9 (Pescocostanzo), 10^ Cecilio Bonacina 27’26”5 (Sc Primaluna), 15^ Martina Bortot 28’40”1 (Sc Primaluna), 17^ Greta Barbieri 28’58”5 (Nordik Skivalsassina), 23^ Arianna Carissimi 32’09”8 (Nordik Skivalsassina).
1° Marco Combi 21’05”3 (Sc Primaluna), 12° Riccardo Crippa 24’48”7 (Nordik Skivalsassina).
- Giovani/Seniores femminile 4,5km
1^ Maria Eugenia Boccardi 24’09”3 (Under Up Ski Team), 3^ Paola Beri 24’25”0 (Cm Valsassina), 6^ Maria Invernizzi 25’26”2 (Cm Valsassina), 7^ Camilla Crippa 25’35”3 (Team Brianza), 40^ Carla Ticozzi 44’24”0 (Nordik Skivalsassina).
- Master M4+M5 maschile 4,5km
1° Giuseppe Antonio Gervasoni 25’12”7 (Sc Zanetti Goggi).
Giovani/Seniores maschile 8,5km:
1° Marco Gaudenzio 34’58”2 (Team Futura), 77° Matteo Rusconi 54’14”8 (Nordik Skivalsassina), 85° Giuliano Selva 1h03’35” (Nordik Skivalsassina).
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