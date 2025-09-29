Skiroll. Marco Combi e Maria Invernizzi vincono il titolo Italiano sprint

Week-end con la Coppa Italia Nextpro – 16° trofeo Valle Assicurazioni a Bobbio (PC)
Sabato la sprint valida per il Campionato Italiano, domenica la gara in distanza
BOBBIO (PC) – Week-end all’insegna dello skiroll con le gare organizzate dello Sc Bobbio, valide del 16° Trofeo Valla Assicurazione. Sabato il Campionato Italiano sprint in tecnica libera, domenica la gara in distanza in tecnica classica, entrambe le prove erano valide per la Coppa Italia.
Nella categoria Children Marco Combi (Sc Primaluna) vince il Campionato Italiano, al secondo posto Ennio Del Sangro (Pescocostanzo), chiude il podio Simone Di Florio (Sc Aremogna). Un altro titolo con la valsassinese Maria Invernizzi (Cm Valsassina) che vince nella Giovani/Femminile (Juniores), al secondo posto Marianna Barbieri (Olimpic Lama) terza Angelica Mariani (Team Brianza).
Tutti i vincitori e i lecchesi in gara
- Pulcini
1^ Sara Di Fusco (Winter Sc Subiaco), 11^ Elisa Rusconi (Nordik Skivalsassina), 15^ Giorgia Tantardini (Nordik Skivalsassina).
1° Giacomo Miaci (Winter Sc Subiaco), 8° Federico Mattia Carissimi (Nordik Skivalsassina), 10° Daniel Orlandi (Nordik Skivalsassina), 12° Jacopo Scalco (Nordik Skivalsassina).
- Children
1^ Nicole Falanelli (Olimpic Lama), 9^ Greta Barbieri (Nordik Skivalsassina), 15^ Arianna Carissimi (Nordik Skivalsassina), 20^ Sofia Ghezzi (Nordik Skivalsassina).
1° Marco Combi (Sc Primaluna), 7° Matteo Rusconi (Nordik Skivalsassina), 11° Riccardo Crippa (Nordik Skivalsassina), 12° Mattia Artusi (Nordik Skivalsassina).
- Giovani
1^ Maria Invernizzi (Cm Valsassina).
1° Francesco Chiaradia (Sc Orsago).
- Seniores
1^ Lisa Bolzan (Sc Orsago), 5^ Camilla Crippa (Team Brianza).
1° Michele Valerio (Us Carisole).
Domenica gara in distanza, vincono ancora Marco Combi e Maria Invernizzi
Ben 156 atleti per la tappa della Coppa Italia Nextpro nella gara in distanza (da 1km per gli U10 (Baby) fino agli 8,5km delle categorie Master) sul percorso Bobbio-Ceci (PC) in Tecnica Classica con partenza Mass Start.
Due vittorie per i nostri: nella categoria U16 (Allievi) Marco Combi (Primaluna) vince ancora, 6km con 27’00”3 quasi 1’ di vantaggio, al secondo posto arriva Giacomo Orlandi (Winter Sc Subbiaco) con 27’40”3, chiude il podio Martino Folchi (Valle Anzasca) con 27’54”8.
Maria Invernizzi (Cm Valsassina) sui 6km è seconda tra le Giovani/Seniores con 30’47”4, a vincere è stata Lisa Bolzan (Sc Orsago) con 29’25”4, al terzo posto Giulia Pedretti (Team Futura) con 31’46”8. Per la valsassinese vittoria nella categoria U20 (Juniores).
Tutti i vincitori e tutti i lecchesi in gara
- U10 Baby
1^ Sophia Kosuta (Sc Mladina).
1° Geremia Gaiotto (Sc Orsago), 6° Jacopo Scalco (Nordik Skivalsassina).
- U12 Cuccioli
1^ Maia Festi (Made2Win By Futura), 4^ Elisa Rusconi (Nordik Skivalsassina), 17^ Giorgia Tantardini (Nordik Skivalsassina).
1° Giacomo Miaci (Winter Sc Subiaco), 5° Lorenzo Bonacina (Sc Primaluna), 6° Federico Mattia Carissimi (Nordik Skivalsassina), 7° Daniel Orlandi (Nordik Skivalsassina).
- U14 Ragazzi
1^ Cristina Bucci (Pescocostanza), 4^ Ceclia Bonacina (Sc Primaluna), 6^ Greta Barbieri (Nordik Skivalsassina), 7^ Martina Bortot (Sc Primaluna), 12^ Arianna Carissima (Nordik Skivalsassina), 13^ Sofia Ghezzi (Nordik Skivalsassina).
1° Davide Tertell (Usd Cermis), 5° Riccardo Crippa (Nordik Skivalsassina).
- U16 Allievi
1^ Sara Proietti Cignitti (Winter Sc Subbiaco).
1° Marco Combi (Sc Primaluna), 8° Matteo Rusconi (Nordik Skivalsassina), 10° Mattia Artusi (Nordik Skivalsassina).
- U18 Aspiranti
1^ Lucia Broggini (Gs I Camosci).
1° Alessandro Tazzioli (Olimpic Lama).
- U20 (Juniores)
1^ Maria Invernizzi (Cm Valsassina).
1° Raul Castagna (Valdobbiadene).
- Giovani/Seniores
1^ Lisa Bolzan (Sc Orsago)
1° Riccardo Lorenzo Masiero (Valdobbiadene).
- Master M2
1^ Camelia Ana Csernescki (Ski Happy).
1° Giovanni Gerbotto (Sottozero Nordic Team).
- Master M3
1^ Milena Ghirardi (Sc Mont Nery), 2^ Elisabetta Amici (Cm Valsassina).
1° Paolo Munari (Valdobbiadene).
- Master M4
1° Paolo Sommavilla (Sottozero Nordic Team), 3° Stefano Aldè (Cm Valsassina), 7° Fiorenzo Magni (Cm Valsassina).
- Master M5
1° Vittorio Torchetti (Sc Ardesio), 6° Daniele Zulian (Nordik Skivalsassina).
16° trofeo Valla Assicurazioni, 4° il Nordik Ski Valsassina.
Ben 1335 punti per i romani del Winter Sc Subiaco che vincono il 16° trofeo Valla Assicurazioni, al secondo posto i trevigiani dello Sc Orsago con 1230 punti, a chiudere il podio l’SS Mladina con 851 punti, quarto posto per i lecchesi Nordik Skivalsassina con 808 punti, undicesimo posto dello Sc Primaluna con 337 punti, tredicesimo posto la Cm Valsassina con 312 punti.