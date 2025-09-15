Skiroll. Maria Invernizzi e Natalino Arrigoni vincono il titolo italiano

A Darfo Boario Terme assegnati i titoli italiani mass start
Nella gara sprint successi di Marco Combi e Maria Invernizzi
DARFO BOARIO TERME (BS) – Week-end di gare per la Coppa Italia Nextpro di skiroll a Darfo Boario Termine: sabato le gare sprint mentre domenica le gare mass start, valide anche per il Campionato Italiano Giovani (Aspiranti/Juniores) e Master.
Tra le Giovani vince il titolo italiano Maria Invernizzi (Cm Valsassina) con 34’01”9, al 2° posto Irene Nicoli (Sc13 Clusone) con 34’02”, chiude il podio Noemi Parisi (Made2win By Futura) con 34’02”6. Medaglia di legno per Aurora Invernizzi (Cm Valsassina) con 34’16”0. Nella categoria Master altro titolo per i valsassinesi con Natalino Arrigoni (Cm Valsassina) che vince nella categoria M5 col tempo di 40’00”2, argento per Claudio Marchetto (Montebelluna) con 40’51”1, bronzo per Italo Morandi (Sc Bobbio) con 43’15”2.
I vincitori e i risultati dei lecchesi della gara mass start del Campionato Italiano
- Aspiranti: 1^ Noemi Parisi 34’02”6 (Made2Win By Futura), 2^ Aurora Invernizzi 34’16”0) Cm Valsassina).
1° Gianluca Pasini 38’43”2 (Sc Gromo), 4° Marco Colombo 38’44”9 (Sc Primaluna), 7° Riccardo Bergamini 41’41”0 (Sc Primaluna).
- Juniores: 1^ Maria Invernizzi 34’01”9 (Cm Valsassina).
1° Stefano Epis 38’02”1 (Sc 13 Clusone).
- Master M2: 1° Antonio Sassano 39’40”1 (Valdobbiadene).
- Master M3: 1° Paolo Munari 42’33”9 (Valdobbiadene), 5° Oriano Devizzi 44’22”9 (Cm Valsassina).
- Master M4: 1° Armandino Faggio 39’13”0 (Sc Valle Pesio), 6° Fiorenzo Magni 45’59”2 (Cm Valsassina).
- Master M5: 1° Natale Arrigoni 40’00”2 (Cm Valsassina), 4° Daniele Zulian 44’24”4 (Nordik Skivalsassina).
Tutte le altre categorie valide per la Coppa Italia
- U10 Baby 2km: 1^ Sophie Kosuta 5’58”6 (SS Mladina).
1° Geremia Gaiotto 5’50”8 (Sc Orsago), 5° Giulio Gianola 9’14”5 (Nordik Skivalsassina), 6° Jacopo Scalco 9’16”0 (Nordik Skivalsassina).
- U12 Cuccioli 4km: 1^ Sara Di Fusco 10’28”9 (Winter Sc Subiaco), 12^ Giorgia Tanterdini 12’44”2 (Nordik Skivalsassina), 15^ Elisa Rusconi 13’28”2 (Nordik Skivalsassina).
1° Giacomo Miaci 10’22”0 (Winter Sc Subiaco), 7° Lorenzo Bonacina 11’05”0 (Sc Primaluna), 8° Federico Mattia Carissimi 12’13”0 (Nordik Skivalsassina), 10° Mario Mascheri 13’08”6 (Nordik Skivalsassina), 11° Daniel Orlandi 13’33”4 (Nordik Skivalsassina).
- U14 Ragazzi 6km: 1^ Sofia Orsi 14’44”1 (Us Carisolo), 7^ Cecilia Bonacina 15’14”9 (Sc Primaluna), 8^ Greta Barbieri 16’11”6 (Nordik Skivalsassina), 9^ Martina Bortot 16’51”0 (Sc Primaluna), 10^ Arianna Carissimi 17’10”4 (Nordik Skivalsassina), 12^ Sofia Ghezzi 18’40”5 (Nordik Skivalsassina).
1° Davide Trettel 13’42”5 (Usd Cermis), 6° Riccardo Crippa 15’32”2 (Nordik Skivalsassina).
- U16 Allievi 8km: 1^ Nicole Falanetti 17’05”5 (Olimpic Lama).
1° Nicolò Bonandrini 17’02”3 (Sc Ardesio), 7° Marco Combi 17’08”5 (Sc Primaluna), 12° Matteo Rusconi 19’35”7 (Nordik Skivalsassina), 13° Omar Spotti 20’56”9 (Nordik Skivalsassina), 15° Luca Giuseppe Rizzotto 22’35”7 (Nordik Skivalsassina).
- Giovani/Seniores 12km: 1^ Anna Maria Ghiddi 33’55”5 (Olimpic Lama), 2^ Maria Invernizzi 34’01”9 (Cm Valsassina), 7^ Aurora Invernizzi 34’16”0 (Cm Valsassina), 11^ Camilla Crippa 35’49”7 (Team Brianza).
- Giovani/Seniores 16km: 1° Benjamin Schwingshackl 37’00”1 (Cs Carabinieri), 15° Marco Colombo 38’44”9 (Sc Primaluna) 26° Riccardo Bergamini 41’41”0 (Sc Primaluna), 34° Oriano Devizzi 44’22”8 (Cm Valsassina).
- Classifica di società: 1^ Winter Sc Subiaco 1262 punti, 3^ Nordik Skivalsassina 954 punti, 11^ Sc Primaluna 364 punti, 12^ Cm Valsassina 327 punti.
Sabato le gare Sprint: vincono Marco Combi e Maria Invernizzi
150 metri per tutti, prima le qualificazioni e successivamente le altre gare in base al numero di atleti (ottavi, quarti e finale). Due vittorie per i lecchesi: nella categoria Children vince Marco Combi (Sc Primaluna), nella categoria Giovani vince Maria Invernizzi (Cm Valsassina), 3^ la sorella Aurora Invernizzi (Cm Valsassina).
Tutti gli altri vincitori e i lecchesi
- Pulcini: 1^ Sara Di Fusco (Winter Sc Subiaco), 13^ Giorgia Tantardini (Nordik Skivalsassina), 16^ Elisa Rusconi (Nordik Skivalsassina).
1° Giacomo Miaci (Winter Sc Sibiaco), 7° Federico Carissimi (Nordik Skivalsassina), 11° Daniel Orlandi (Nordik Skivalsassina), 12° Jacopo Scalco (Nordik Skivalsassina).
- Children: 1^ Nicole Falanelli (Olimpic Lama), 9^ Greta Barbieri (Nordik Skivalsassina), 14^ Arianna Carissimi (Nordik Skivalsassina), 17^ Sofia Ghezzi (Nordik Skivalsassina).
1° Marco Combi (Sc Primaluna), 5° Matteo Rusconi (Nordik Skivalsassina), 9° Omar Spotti (Nordik Skivalsassina), 11° Mattia Artusi (Nordik Skivalsassina), 12° Riccardo Crippa (Nordik Skivalsassina), 15° Luca Giuseppe Rizzotto (Nordik Skivalsassina).
- Giovani/Senior: 1^ Alba Mortagna (Valdobbiadene), 4^ Maria Invernizzi (Cm Valsassina), 6^ Aurora Invernizzi (Cm Valsassina).
1° Emanuele Becchis (Entraque Alpi Marittime).
- Classifica di società: 1^ Winter Sc Subiaco 1262 punti, 3° Nordik Skivalsassina 783 punti, 9^ Cm Valsassina 160 punti, 13^ Sc Primaluna 100 punti.