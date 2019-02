PIANI RESINELLI – Ai Piani Resinelli torna lo Snowman. Sabato 16 febbraio, ore 14, gli atleti partiranno dal piazzale delle Miniere. Come al solito sarà uno spettacolo sportivo e una grande festa.

Individualmente o a staffetta la gara invernale a tre discipline segue l’ormai consolidata formula:

Prima prova di corsa lungo un percorso di 5,43 km su terreno ondulato 80% off road con neve, 20% strada asfaltata e 8% miniera. Dislivello +- 180 metri (obbligatorio l’uso del casco e della torcia frontale);

Seconda prova di ciclismo su un percorso di 4,44 Km (2 giri) da percorrere in sella alla propria mountain bike su terreno misto neve/asfalto (obbligatorio l’uso del casco). Dislivello +- 145 metri

Terza prova scialpinismo su un percorso di 5 Km con tre salite e tre discese. Dislivello +- 385 metri (obbligatorio l’uso del casco).

L’organizzazione dello Snowman è affidata alla Pro Loco di Ballabio in collaborazione con Valsassina Trail Team, Team Pasturo, Gsa Cometa, Falchi Lecco e Cai Ballabio. Il ritrovo è fissato alle ore 11 al piazzale delle Miniere. Per informazioni www.snowmanresinelli.it; per iscrizioni www.kronoman.net.

A seguire premiazioni e alle 17.30 comincerà la festa con polenta party.