Strada. Campionato regionale Csi, incetta di medaglie per gli atleti del Cs Cortenova

A Darfo Boario Terme le premiazioni finali

Sette titoli regionali: sei al Cortenova e uno alla Pol. Bellano

DARFO BOARIO (BS) – Al termine delle premiazioni di giornata, si sono disputate anche le premiazioni finali del 17° campionato regionale di corsa su strada griffate Csi. Ben 28 volte sul podio i lecchesi con la maggior parte dei medagliati appartenenti al Cs Cortenova. Sei campioni regionali della società valsassinese che ora punta la barra del timone verso il campionato italiano di corsa su strada in programma a Cernusco Sul Naviglio domenica 17 ottobre, con tutte le carte in regola per riconfermare i successi ottenuti negli ultimi anni, un successo anche per la Polisportiva Bellano.

Subito soddisfazioni dalla prima categoria in gara per il tiolo con Sofia Piazza che vince in tutte e tre le giornate disputate tra le Esordienti, Ilaria Artusi si deve accontentare di due successi e di un secondo posto tra le Cadette. Tre vittorie per Giulio Mascheri tra gli Allievi, imitato da Alessia Bergamini tra le Seniores, mentre Sabrina Invernizzi tra le Amatori A vede premiata la sua costanza e pur non riuscendo a vincere in nessuna delle tre giornate, veste la maglietta di campionessa regionale. Maria Gianola nelle Amatori B ottiene il titolo grazie a due vittorie e un secondo posto, tre vittorie tra le Veterane B per Anna Angrisani.

Tre su tre per il Centro Sportivo Culturale Cortenova

Solo nella prima giornata la seconda squadra classificata aveva provato a impensierire i valsassinesi, ma nelle altre due il divario era stato nettissimo e alla fine per la società presieduta da Riccardo Benedetti che nel 2021 ha festeggiato il 50° anniversario di fondazione, è arrivato il successo con il massimo dei punti, 210 contro i 187 del Lieto Colle seconda classificata e i 185 dell’Alto Lario. Nelle prime dieci posizioni anche la Polisportiva Bernate, il Team Pasturo e la Virtus Calco.

Tutti i podi individuali

Esordienti f: 1^ Sofia Piazza (Cs Cortenova)

Esordienti m: 3° Nicola Spano (Cs Cortenova)

Ragazze: 2^ Denise Mascheri (Cs Cortenova), 3^ Serena Mascheri (Cs Cortenova)

Ragazzi: 2° Andrea Benedetti (Cs Cortenova)

Cadette: 1^ laria Artusi (Cs Cortenova), 2^ Aurora Combi (Cs Cortenova), 3^ Alessia Acquistapace (Cs Cortenova)

Cadetti: 2° Simone Invernizzi (Team Pasturo)

Allieve: 2^ Ginevra Brognoli (Virtus Calco)

Allievi: 1° Giulio Mascheri (Cs Cortenova), 2° Nicolò Motta (Cs Cortenova), 3° Davide Prandi (Cs Cortenova)

Juniores: 2° Lorenzo Pepe (Cs Cortenova)

Seniores: 1^ Alessia Bergamini (Cs Cortenova), 3^ Chiara Gennaro Selvaggio (Pol Bernate)

Seniores: 3° Marco Gennaro Selvaggio (Pol Bernate)

Amatori A: 1^ Sabrina Invernizzi (Cs Cortenova), 2^ Elisabetta Arrigoni (Cs Cortenova), 3^ Maria Chiara Martinelli (Pol Bernate)

Amatori B: 1^ Maria Gianola (Cs Cortenova), 2^ Silvia Invernizzi (Cs Cortenova), 3^ Milena Benedetti (Cs Cortenova)

Amatori B: 2° Oscar Balbiani (Team Pasturo)

Veterani A: 3° Patrizio Alborghetti (Cs Cortenova)

Veterane B: 1^ Anna Angrisani (Pol Bellano)

Veterani B: 2° Daniele Panzeri (Cs Cortenova), 3° Floriano Longhi (Cs Cortenova)

Società