Strada. Trofeo regionale Csi, Cortenova bissa il successo della prima giornata

Netta supremazia dei valsassinesi

E dietro… stanno a guardare

LANDRIANO (PV) – Si confermano anche nella seconda prova, sulle tre previste, del trofeo regionale di corsa su strada griffato Centro Sportivo Italiano. Dopo la vittoria sofferta all’esordio a Gravedona, dove erano stati solamente 27 quelli di vantaggio sull’Atletica Alto Lario, questa volta a inseguire i valsassinesi ci sono i comaschi del Lieto Colle ma che osservano da molto lontano con i 1024 punti ottenuti, ben 860 in meno dei rappresentanti del Cs Cortenova. A inseguire completando il podio di giornata ci sono i milanesi dell’Atl Ravello con 1017 e al 4° posto l’Atl Alto Lario che perde due posizioni rispetto alla gara inaugurale con 841. Le lecchesi presenti si piazzano al 5° posto con la Polisportiva Bernate a 784 punti, all’8° con la Virtus Calco con 519 punti, all’11° con la Pol Bellano con 383 punti, al 13° il Team Pasturo con 354, al 20° il Gs Rogeno con 193 e al 29° il Premana con 44 punti ottenuti dall’unica atleta presente.

Sette vittorie per i lecchesi, otto secondi posti e otto terzi posti

Sono state ben sette le vittorie riportate dagli atleti lecchesi, il maggior numero lo hanno ottenuto i rappresentanti del Cs Cortenova che vincono in ben cinque occasioni, le altre due vittorie sono state ottenute con, una a testa, dai rappresentanti della Pol Bellano e del Team Pasturo. Otto volte sul secondo gradino del podio, sei volte per Cortenova e una volta a testa per la Virtus Calco e per la Pol Bellano, al terzo posto sei volte per il Cs Cortenova e una per il Team Pasturo.

Domenica terza ed ultima prova a Darfo Boario Terme

Di nuovo in gara domenica prossima a Darfo Boario Terme con la terza e conclusiva prova del 17° Campionato regionale di corsa su strada, come nelle precedenti giornate, le iscrizioni dovranno essere fatte entro le ore 24 del giovedì tramite il portale dedicato. Domenica il ritrovo è fissato per le ore 8.30 presso l’oratorio San Filippo a Darfo, inizio gare per le ore 10 con premiazioni di giornata al termine di ogni gara riservati ai primi tre classificati e con le premiazioni finali del trofeo in programma alle 13.30.

Di seguito tutti i podi lecchesi della seconda giornata