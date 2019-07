Summer Team 2019: a Pasturo studio, sport e divertimento

L’estate nel segno dello studio e dell’attività fisica per i giovani di Pasturo

Iniziativa molto gradita da genitori e partecipanti

PASTURO- E anche quest’anno il mese di luglio ha visto all’oratorio di Pasturo, protagonisti allenatori e genitori che hanno aiutato i partecipanti al Summer Team 2019 allo svolgimento dei compiti per le vacanze.

Su suggerimento di alcune mamme del Team, anche quest’anno il Team presieduto da Alberto Zaccagni, ha voluto riproporre l’iniziativa che partita per il primo anno la scorsa stagione aveva avuto molto successo.

“Non vogliamo sostituirci al gruppo dell’oratorio che svolge la sua attività in orari differenti e con partecipanti altri partecipanti oltre a molti dei nostri – ci dicono gli organizzatori del Summer Team – Il nostro scopo è quello di cementare l’appartenenza al gruppo e fare qualcosa di utile ai ragazzi. Visto che l’estate è dedicata ai compiti delle vacanze, quale aiuto migliore se non dar loro una mano in questa incombenza? Con l’aiuto di alcuni genitori e dei ragazzi/e più grandi, abbiamo iniziato ai primi di luglio, lunedì, martedì e venerdì con ritrovo alle 9.00 e studio fino alle 10.30”.

Dopo lo studio non si dimentica che il gruppo ha come obiettivo la partecipazione alle gare e quindi “alle 10.30 i nostri allenatori, Sandro e Giacomo si sono presi cura dei partecipanti. Corsa, esercitazioni tecniche con e senza corda, staffette per non perdere un minimo di agonismo e dopo, partite a calcio, carte, calcio balilla, insomma tanto divertimento a cui non è mai mancato un momento dedicato al ristoro con bibite, acqua, dolci o gelati sempre molto apprezzati dai partecipanti.”



Attestato di partecipazione per tutti i partecipanti

Un ricordo del Summer Team è stato dato a tutti i partecipanti, ricordo personalizzato ai due allenatori e a Rossana e Floriana che hanno usufruito di ore di permesso dal lavoro per aiutare nei compiti, un aiuto molto apprezzato e che aiuta a capire quanto sia sentita l’appartenenza al gruppo anche da parte di atleti delle categorie Assolute e non solo delle giovanili.

Prima dei consueti saluti, prossimi appuntamenti agonistici

Sandro responsabile degli allenamenti, prima di salutare i partecipanti, ha voluto ricordare i prossimi obiettivi sportivi, primo tra tutti la partecipazione alla gara di solidarietà organizzata dalla cooperativa Le Grigne di Primaluna venerdì prossimo, a settembre invece la nostra Zac Up al 15 e la settimana successiva l’ultima prova del campionato provinciale Csi su pista.



Sguardi già al 18 novembre con la campestre sui prati di casa

E per iniziare nel migliore dei modi la nuova stagione, appuntamento al 18 novembre col Team in regia nella prima prova del campionato provinciale Csi di corsa campestre.