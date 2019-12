Team Pasturo, serata di festa con le premiazioni sociali

La tradizionale cena sociale venerdì a Bellano

Il Team ha premiato soci e atleti, nel ricordo di Gabriele e Davide

TACENO – Una sala completamente gremita per una serata pienamente riuscita quella che venerdì sera il Team Pasturo ha organizzato presso il ristorante Bellano a Taceno. All’evento hanno partecipato atleti, soci, simpatizzanti, rappresentanti delle associazioni che collaborano con le iniziative del team, i rifugisti ed anche Pier Luigi Artana sindaco del comune valsassinese.

Breve filmato per far conoscere il team

La serata conviviale, iniziata con la degustazione delle pizze per i più piccoli e con un ricco menù per quelli più grandicelli, è proseguita con un filmato che ha riproposto in sintesi il bilancio sociale della scorsa stagione. Un filmato molto apprezzato della Zac Up quest’anno prova di campionato mondiale con la 13^ tappa del Migu Run Skyrunner World Series, con un collage di immagini riguardanti l’attività di corsa campestre, quindi le premiazioni del campionato sociale che ha visto protagonisti il migliore delle categorie giovanili e i primi 5 di quello Assoluto.

Commozione ricordando Davide e Gabriele

È ancora vivo il ricordo della doppia tragedia che nel giro di pochi mesi ha privato il Team di due suoi validi collaboratori, prima Gabriele Orlandi Arrigoni e successivamente Davide Invernizzi, soci fondatori del gruppo che sono stati strappati alla vita da un destino crudele ancora nel fiore della loro giovinezza, che tanto hanno fatto e che tanto avrebbero voluto fare per il loro team, per il loro paese e per lo sport in generale.

Premiati anche gli allenatori e il presidente

Sorpresa anche per Alberto Zaccagni, presidente del Team: “Di solito sei sempre tu a premiare gli altri, ma questa sera anche noi abbiamo pensato qualcosa per te”, così i bimbi del settore giovanile quando hanno omaggiato il loro presidente, poi è toccato a Paolo Colombo, Debora Benedetti, Giacomo Ghezzi, tutti attivi con la parte tecnica del settore giovanile. Per ultimo a ricevere il meritato applauso e un pensiero da parte dei suoi “ragazzi” è toccato a Sandro Marongiu che dirige gli allenamenti coordinando i vari gruppi di lavoro. Da lui oltre ai ringraziamenti, una gradita sorpresa. Inforcati gli occhiali ha voluto leggere un messaggio di Michele Fontana, che non molti anni fa aveva messo a dimora i primi semi per la nascita del settore giovanile. Michele che è di Pasturo ma si è trasferito da alcuni anni a Biella dove tra qualche mese convolerà a nozze con l’azzurra Valeria Roffino. Non manca mai di complimentarsi con i ragazzi per i risultati sempre maggiori che stanno ottenendo e Sandro, leggendo i propositi di Michele per i campionati, ha messo l’accento come sia importante lottare non solo per se stessi ma anche per la squadra.

Premi speciali per Alessia Ippolito, Patria Pensa, Elena Caliò e Angelo Gerosa

Premiazione speciale per Alessia Ippolito che a Palmanova ha vinto il titolo italiano Csi di corsa su strada nella categoria Juniores, Patrizia Pensa,premiata per le innumerevoli gare fatte tra cui il Tor di ben 330km, Angelo Gerosa che ha disputato oltre 44 gare e Elena Caliò 41.

Serata offerta da tutto lo staff della trattoria Bellano

Sorpresa generale quando Alberto Zaccagni ha informato i presenti che la serata è stata offerta dai proprietari della trattoria e da tutto lo staff che ha lavorato senza voler essere retribuito e da alcuni fornitori: “Hanno voluto rendere omaggio a Davide “ ha spiegato Alberto “Ci sono dei parenti, ci è sembrato di fare qualcosa di concreto per ricordare il loro caro “.

Un lungo applauso e qualche lacrima, ma continua la voglia di crescere sempre di più questa realtà che si chiama Team Pasturo e il suo motto: “Vincere non è sorpassare gli altri, ma…superare se stessi”.

