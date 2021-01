Trofeo sci club Valle Vigezzo. Nordik Ski: tre vittorie, un argento e tre bronzi

Aurora e Maria Invernizzi e Axel Oscar Pomoni vincono le rispettive gare

Rigidissimi i protocolli da seguire per poter accedere alla pista

SANTA MARIA MAGGIORE – Sulla pista “Vigezzo” a Santa Maria Maggiore, il locale sci club ha organizzato le gare in tecnica classica con partenza a cronometro ogni 30”. Rigidissimi i protocolli da seguire per poter accedere alla pista consentito solo agli atleti e agli accompagnatori muniti di pass e solo dopo aver misurato la temperatura corporea. Anche durante le premiazioni si sono svolte rigorosamente con mascherina indossata, le precauzioni non sono mai troppe e si procede con cautela cercando di non arrivare a una nuova chiusura come la scorsa stagione.

Subito protagonisti i lecchesi presenti, quasi tutti del Nordik Ski, primi a partire sono stati i Cuccioli femminile che hanno percorso 1 giro da 2km, subito due podi per le valsassinesi grazie alla vittoria di Aurora Invernizzi con 6’12”8 e al 3° posto di Emma Ticozzelli con 7’21”7.

Diventano 3 i km per la pari categoria maschile. Cambia la distanza ma non cambia il vincitore ed è ancora un rappresentante del Nordik Ski a salire sul gradino più alto del podio, Axel Oscar Gianola vince in 10’10’1”.

Si passa alla categoria Ragazze, e anche qua è il Nordik Ski a guardare tutti dall’alto in basso grazie al successo di Maria Invernizzi che, sui 4km, impiega 15’10”1, seguita sul podio al terzo posto dalla compagna di squadra Alessia Ruzza in 17’43”1.

Si allunga la distanza e i km diventano 5 per le Allieve che vedono al 7° posto Jasmin Maria Gianola in 18’23”2 seguita all’8° da Aurora Ruzza con 18’32”6.

Ultime categorie in gara, la Giovani/Seniores femminile che deve cimentarsi su un unico giro da 5km e che vede al 2° posto Aurora Invernizzi con 17’44”9, seguita al 3° da Angelica Selva con 18’26”7, al 4° dalla sorella Katia in 19’55” e a completare la performance familiare, il 7° posto della mamma Carla Ticozzi (allenatrice del team) con 25’57”3. Al maschile sono 2 i giri e i km diventano 10, i nostri vedono il 4° posto di Francesco Martino Vassena con 30’39”9, al 5° Stefan Goretti per lo Sc Comunità Montana Valsassina in 31’47”5, all’8° Francesco Ticozzelli in 32’47”6, al 14° Angelo Pepe con 37’25”7, al 15° Jacopo Butti con 38’01”9, al 20° Roberto Regazzoni in 43’04” 6 e al 24° Giuliano Selva con 52’06”3.