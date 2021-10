Trofeo Skiroll Cortina, una super Paola Beri davanti a tutte

Pochi lecchesi al via ma ottimi risultati

Le gare erano valide per la Coppa Italia

CORTINA D’AMPEZZO – Ennesima prova della Coppa Italia Cascina Bianca quella che si è disputata domenica a Cortina D’Ampezzo, curata dl locale sci club e che ha portato gli atleti dalla località bellunese sino Cimabanche dopo 10km per i Giovani Seniores maschili e con tutta una serie di distanze differenti in base alla categoria.

Partenza in mass start e tecnica libera

Dalle 10 sino alle 10.45 le partenze si sono succedute scaglionate per categorie, al primo star sono stati i Pulcini con 1,5km di gara e i Cuccioli che hanno percorso 3,5km. Alle 10.15 sono partiti i Ragazzi sia al maschile che al femminile con 6km di gara, le Allieve/i con partenza alla stessa ora hanno percorso 8km, Giovani e Seniores maschili 10km di gara con partenza alle 10.40 e ultime a partire alle 10.45 le Giovani /Seniores femminili sulla stessa distanza.

Pochi lecchesi presenti, solo 5 atleti a disputare le gare

Praticamente al via c’erano solamente due nuclei familiari, i fratelli Combi dello Sc Primaluna e le sorelle Invernizzi con mamma Paola Beri: pochi atleti ma grandi risultati. A fronte di soli cinque partecipanti ci sono state cinque vittorie e senza nulla togliere ai giovani che hanno vinto le rispettive categorie, grandissima performance della campionessa italiana Master Paola Beri che sorprende in primis se stessa, e successivamente tutte le avversarie andando a vincere dopo 29’28”2 e staccando la giovane Laura Martagna (28 ani in meno) vincitrice nel 2019 della coppa del mondo di skiroll tra le Juniores e campionessa mondiale 2021 tra le Juniores in val di Fiemme, rappresentante del Gs Fiamme Oro che conclude in 29’48”2. A completare il podio Anna Maria Ghiddi dello Sci Fondo Pavullese azzurra ai recenti campionati mondiali in Val Di Fiemme che arriva in 29’49”6.

Marco e Mattia Combi, Maria e Aurora Invernizzi sul gradino più alto del podio

Mattia Combi tra i Pulcini, vince per lo Sc Primaluna imitato dal fratello Marco tra i Cuccioli, Aurora Invernizzi tra i Ragazzi e Maria Invernizzi tra gli Allievi, portano al successo il Nordik Ski, così come la vittoria di mamma Paola. Grazie a questi risultati il Nordik Ski conclude con 300 punti al 5° posto tra le società, mentre lo Sc Primaluna con 200 punti conclude all’8° , al primo posto i padroni di casa dello Sc Cortina con 1109 punti seguiti dallo Sc Orsago con 413, lo Sc Valdobbiadene con 331, lo Sc Olimpic Lama con 324 a precedere i valsassinesi del Nordik Ski, che mettono dietro lo Sci Nordico Bismantova 6° con 245, lo SC Montebelluna con 206, al 7°. Dietro i valsassinesi dello Sc Primaluna, al 9° posto, lo Sc Pavullese con 110, e a completare la top ten, al 10° il G. Sciatori Subbiaco con 100 a seguire altre 18 società.

Prossimi appuntamenti con lo skiroll

Ultimi appuntamenti con la coppa Italia, prossimo week end di nuovo in pista con il circuito che fa tappa a Trento-Bondone con una sprint e una gara a tecnica classica, la settimana successiva ultime gare di coppa con Rapy con la sprint e Verrayes con salita in tecnica libera.