Trofeo Vanoni: l’As Premana sul podio nelle gare giovanili

Mini Vanoni, l’As Premana argento tra le società

Tra gli Esordienti, Denise Mascheri e Francesco Gianola sul podio

MORBEGNO – L’attesa era tutta per il pomeriggio quando i migliori azzurri e le formazioni straniere avrebbero animato il percorso del Trofeo Vanoni, gara internazionale di corsa in montagna a staffetta che si svolge a Morbegno. Prima dell’evento clou ecco che già dalle prime ore della lunga giornata sportiva, le strade del paese si sono animate con il Mini Vanoni, le gare giovanili.

330 atleti e 21 società alla kermesse giovanile

Otto gare partendo dagli Esordienti fino agli Allievi, ben 330 sono stati gli atleti classificati per una classifica finale, tra le 21 società presenti, che premia i padroni di casa del Gs Csi Morbegno che con 1206 punti vince il trofeo “Mons. Daniel a.m. Battaglion Morbegno” ma deve guardarsi da vicino dai lecchesi del Premana ottimi secondi con 1011 punti e con il Gs Valgerola Ciapparelli al 3° posto con 896 punti, 13° posto per il Cs Cortenova con 133 punti.

Denise Mascheri e Francesco Gianola sul podio individuale

Vengono dalla categoria Esordienti gli unici podi individuali conquistati dai nostri, Denise Mascheri del Cortenova e Francesco Gianola del Premana chiudono al 2° posto le gare Esordienti. Sfiorano il podio tra i Cadetti Giulio Mascheri del Cortenova col 4° posto e Oscar Luigi Pomoni del Premana tra i Ragazzi pure lui 4°.

Gli altri risultati dei nostri

Esordienti f: 15^ Greta Piras (Cortenova), 17^ Chiara Gianola (Premana), 19^ Sara Gianola (Premana), 20^ Serena Gianola (Premana), 23^ Anita Pomoni (Premana), 30^ Giuliana Gianola (Premana), 40^ Eliana Gianola (Premana).

Esordienti m: 9° Matteo Tenderini (Premana), 12° Hubert Pomoni (Premana), 20° Marco Fazzini (Premana), 32° Rudi Gianola (Premana), 43° Michele Bellati (Premana), 46° Tomas Gianola (Premana).

Ragazze: 28^ Arianna Rizzi (Premana), 30^ Olga Corti (Premana), 40^ Sara Pomoni (Premana), 47^ Micaela Gianola (Premana).

Ragazzi: 9° Lorenzo Gianola (Premana), 10° Paolo Gianola (Premana), 12° Moris Gianola (Premana), 14° Michael Gianola (Premana), 17° Marco Todeschini (Premana), 18° Tommaso Gianola (Premana), 26° Jacopo Gianola (Premana), 36° Filippo Tenderini (Premana).

Cadette: 11^ letizia Gianola (Premana), 16^ Irene Gianola (Premana).

Cadetti: 15° Antonio Corti (Premana), 23° Mauro Gianola (Premana), 27° Alessandro Gianola (Premana), 31° Andrea Gianola (Premana), 32° Andrea Pomoni (Premana).

Allieve: 9^ Noemi Gianola (Premana).

Allievi: 8° Francesco Gianola (Premana).