Tutto pronto per la ZacUp: la Skyrace del Grignone prossima alla 10^ edizione

Martedì 15 settembre serata in Comunità Montana per ripercorrere le prime nove edizioni

Si corre domenica 20 settembre, iscrizioni ancora aperte

PASTURO – Dieci anni di sport, passione e attaccamento al territorio. La ZacUP si prepara a celebrare un traguardo importante e Pasturo scandisce l’avvicinamento all’appuntamento di domenica 20 settembre con una serie di iniziative pensate per ripercorrere la storia di una gara nata da un momento doloroso e diventata, negli anni, qualcosa di bello e profondamente radicato nel territorio. Nata per ricordare Andrea Zaccagni, e dal 2019 dedicata anche a Gabriele Orlandi Arrigoni, la ZacUP ha contribuito alla crescita del Team Pasturo del presidente Alberto Zaccagni, oggi bellissima realtà sportiva con tanti atleti e giovani, capace di farsi conoscere anche grazie alla Grigne SkyMarathon. Due eventi che si alternano biennalmente e che hanno portato Pasturo e le Grigne alla ribalta dello skyrunning.

Le tappe di avvicinamento al decennale sono già cominciate con una cena commemorativa che ha riunito amici e protagonisti di questa lunga storia. Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 15 settembre, alle ore 20.45, presso la Sala Pensa della Comunità Montana della Valsassina a Barzio, con una serata aperta a tutti che unirà passato, presente e futuro della manifestazione.

Il primo momento della serata sarà un vero e proprio viaggio attraverso le prime nove edizioni. Insieme ad alcuni degli atleti che hanno regalato imprese, emozioni e ricordi indelebili alla ZacUP si ripercorreranno le tappe salienti di un decennio di skyrunning sul Grignone. Un modo per ricordare da dove tutto è partito e raccontare come, da una storia dolorosa, sia nato un progetto capace di crescere anno dopo anno coinvolgendo atleti, volontari, giovani e un intero territorio.

Spazio quindi alla “Scienza dell’Alimentazione nello Skyrunning”, momento di approfondimento dedicato a un aspetto sempre più importante negli sport endurance. Con il contributo di Maurten, Marco Maffucci sarà il relatore e Nicola Gavardi il moderatore. Si parlerà di come preparare il corpo nei giorni precedenti una gara impegnativa, di come gestire al meglio l’energia durante lo sforzo e di come recuperare in maniera efficace dopo la competizione. Al termine della serata sono previsti rinfresco e gadget per tutti i partecipanti.

La serata sarà infine l’occasione per presentare una ZacUP del decennale ancora più verticale, tecnica e spettacolare. Le iscrizioni stanno procedendo a buon ritmo e sono ancora aperte per l’appuntamento di domenica 20 settembre, quando la gara regina proporrà un tracciato rivisto da 26,5 km e 2.800 m D+. Dopo il Rifugio Bogani gli atleti punteranno verso il Rifugio Bietti passando dalla Bocchetta di Piancaformia, per poi affrontare la storica Via dei Guzzi, la cresta aerea e ricongiungersi alla Via della Ganda sino ai 2.410 m del Grignone. Da qui inizierà la tradizionale discesa tecnica verso Pasturo, resa più diretta e lineare rispetto al passato.

Ma il decennale segnerà anche il debutto della nuova ZacUP Sprint Race, 9,6 km e 800 m D+, aperta agli appassionati dai 14 agli 80 anni, mentre bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni potranno vivere la loro giornata di sport con la ZacUP School Race. Tra le novità anche un memorial dedicato a Sergio Longoni.

Dieci anni dopo la prima edizione, la ZacUP continua così a essere molto più di una gara. Dal ricordo di Andrea Zaccagni è nata una manifestazione, attorno alla manifestazione è cresciuto un gruppo e da quel gruppo una realtà sportiva capace di trasformare una storia triste in qualcosa di bello, facendo della passione per la montagna, dello sport e dell’amicizia il modo migliore per continuare a ricordare.

Per maggiori informazioni www.zacup.it