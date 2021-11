Una famiglia vincente: Paola Beri e le sue figlie campionesse di skiroll

Maria e Aurora hanno ereditato dalla mamma la passione per lo sci di fondo e lo skiroll

Mamma e figlie quest’estate han vinto tutto: “Ora c’è la stagione invernale, ma al di là dei risultati son sicura ci divertiremo!”

INTROBIO – Per loro lo skiroll è diventata una vera e propria passione di famiglia, accanto alla passione, però, ci sono anche risultati importanti. Andiamo a conoscere meglio una famiglia vincente. A conclusione della stagione estiva e in attesa della neve, oggi a Modena sono stati premiati i vincitori della Coppa Italia Cascina Bianca di skiroll, tra loro anche Paola Beri (maestra classe 1975 originaria di Primaluna ma residente a Introbio) e le figlie Maria e Aurora Invernizzi, tutte vincitrici nelle rispettive categorie della Coppa Italia di skiroll nonché del titolo italiano con la maglia del Nordik Ski.

Prima di tutto complimenti, ma come nasce questa passione per lo sport, per lo sci nordico in particolare e, ovviamente, per lo skiroll?

“La nostra passione per lo sci di fondo/skiroll credo sia innata… Ricordo che quando ero bambina e gli inverni abbondavano di neve amavo divertirmi tra i prati innevati; un bel giorno ho deciso di mettere gli sci di fondo e mi sono subito appassionata. Ho ancora stampato nella mia memoria la mia prima gara sugli sci stretti: ero piccolissima, ma con una grande determinazione. Avevo il grande appoggio di mio papà che mi seguiva nelle trasferte e mi supportava. Per un po’ di anni sono rimasta nel settore agonistico ma poi, ahimè, l’ho dovuto abbandonare per concentrarmi sulla scuola. Nonostante tutto, però, ho sempre continuato a sciare e a praticare sport, beneficiando di tutti gli effetti positivi che l’attività fisica dona a corpo e mente. Anche le mie due figlie, Maria e Aurora, hanno scelto questo sport, senza nessuna forzatura e in completa autonomia. Da piccolissime le portavo in piscina e frequentavano corsi di nuoto, poi hanno fatto sci alpino, ma quando hanno provato il fondo se ne sono letteralmente innamorate. Così le ho iscritte alla società Nordik Ski. Il mio desiderio era quello di dare la possibilità a Maria e Aurora di fare sport in un ambiente sereno, senza nessuna pressione o ambizione particolare, ma poi la passione è cresciuta e mi hanno chiesto di poter praticare attività agonistica. Da lì è stato un crescendo di emozioni per loro (e per me, ovviamente)”.

Come vi preparate alle gare? Avrete un programma da seguire…

“I nostri allenamenti sono ponderati: non devono diventare uno stress, ma solo un piacere, un ‘premio’ dopo una giornata passata sui libri di scuola. È chiaro che per poter arrivare pronti a ogni gara non si improvvisa nulla! Il programma di allenamento individualizzato è predisposto dalla nostra allenatrice Carla Ticozzi, che è sempre molto attenta a tutte le dinamiche e sa calibrare delle proposte sempre equilibrate. Non c’è una quantità fissa di allenamenti alla settimana, ma variano in base ai periodi dell’anno. Alterniamo periodi di ‘carico’, con periodi di ‘scarico’ e di riposo. Maria e Aurora vivono ogni proposta di allenamento con serenità e entusiasmo, anzi, la ricercano e la desiderano perché l’attività fisica rilascia a loro un benessere psicofisico incredibile e indispensabile. La pista ciclabile è il luogo predominante per i nostri allenamenti (skiroll, corsa, bici…), ma amiamo ‘scalare’ anche le nostre montagne per le attività in salita. Le uscite in kayak completano il nostro allenamento e le soddisfazioni anche lì non mancano. Ora aspettiamo l’arrivo della neve per andare a Giumello, dove da qualche anno il Nordik Ski ha in gestione l’anello della pista di fondo e dove sciamo immerse in un paesaggio mozzafiato!”

La stagione di skiroll è stata ricca di soddisfazioni per tutta la famiglia…

“Quest’anno abbiamo scelto di cimentarci nel circuito di Coppa Italia: sicuramente impegnativo per le trasferte, però ci ha permesso anche di conoscere luoghi e gente nuovi. I risultati hanno appagato le fatiche: Aurora ha vinto nettamente il circuito nella categoria Under 14 aggiudicandosi ben 11 gare (Cicagna sprint, Cicagna salita, Bosco Chiesanuova salita, Grondona salita, Pavullo sprint, Pavullo circuito+salita, Sovere circuito, Rogno salita, Cortina salita, Rapy sprint, Verrayes salita) su 15 disputate, guadagnando 1400 punti in classifica generale di categoria e staccando la seconda classificata (Alessia Callegaro Sc Valdobbiadene) di 546 punti. Aurora è anche campionessa italiana Under 14, titolo conquistato nelle gare di Sovere-Rogno”.

Maria si è imposta nella categoria Under 16 vincendo ben 12 gare (Cicagna sprint, Cicagna salita, Pavullo sprint, Pavullo circuito+salita, Sovere circuito, Rogno salita, Bobbio sprint, Bobbio salita, Cortina salita, Trento sprint, Rapy sprint, Verrayes salita) su 15 disputate, guadagnando 1410 punti in classifica generale di categoria e staccando la seconda classificata (Chiara Agostinetto Sc Valdobbiadene) di 335 punti. Anche Maria è campionessa italiana Under 16, titolo conquistato sempre nelle gare di Sovere-Rogno”.

Anche la mamma non è stata da meno…

“Io sono salita sul primo gradino del podio in tutte le gare di skiroll disputate quest’anno, per quanto riguarda la categoria master F2, vincendo quindi il circuito di categoria. Nell’assoluta mi sono piazzata al secondo posto con soli 26 punti di distacco (ahimè!) da Sabrina Borettaz, dopo aver vinto le gare in salita di Grondona, Cortina, Monte Bondone e Verrayes. Ho vinto il titolo italiano di categoria nella gara in salita di Bobbio. Ho partecipato anche alla gara promozionale Nembro-Selvino, tagliando il traguardo davanti. Quarta piazza (con rottura bastoncino e due cadute) nella gara open con arrivo al Cermis, in occasione dei Mondiali in Val di Fiemme”.

Ottimi risultati, dunque, che sono la continuazione di un cammino iniziato qualche anno fa?

“Tra i titoli più prestigiosi conquistati recentemente Aurora è campionessa regionale uscente di sci di fondo, sia nella specialità gimkana che in quella in tecnica classica (vittorie a San Giuseppe in Valmalenco), mentre io ho vinto il titolo italiano assoluto skiroll salita in tecnica classica nel 2019. Ho vinto anche altri diversi titoli italiani di categoria negli ultimi anni, sia sugli sci stretti che sugli skiroll”.

Come riuscite a conciliare allenamenti e scuola, specialmente nel periodo invernale dove c’è bisogno di sciare per gareggiare alla pari delle avversarie?

“Non è facile conciliare allenamenti e trasferte con scuola e lavoro ma, come dico sempre, volere è potere! La concentrazione è fondamentale per poterci ritagliare del tempo per muoverci… abbiamo imparato a non perdere tempo inutile e a sfruttare ogni minuto nel migliore dei modi. Dopo aver fatto i compiti, prima di cena, usciamo per svolgere il nostro programma di allenamento e al rientro, dopo aver mangiato, Maria e Aurora riprendono in mano i libri per ultimare i lavori assegnati a scuola e ripassare. Anche quando si parte per le trasferte la scuola le accompagna: lo zainetto con i libri non manca mai: si studia durante il trasferimento e nei momenti liberi si continuano i compiti in hotel”.

Obiettivi, speranze e sogni nel cassetto?

“Per scaramanzia non diciamo quali sono i nostri obiettivi e i nostri sogni nel cassetto, ma sicuramente ci spingeranno a dare il meglio di noi stesse. La speranza è che la stagione invernale vada bene e ci regali tante emozioni come quella estiva appena trascorsa e, se anche non arrivassero vittorie, siamo certe che ci divertiremo comunque. E’ un sacrificio non indifferente portare avanti scuola e sport nel migliore dei modi, ma la passione prevale su ogni altra cosa”.

Ringraziando Paola per questa sua lunga chiacchierata, la lasciamo augurandole una stagione invernale ricca di soddisfazioni e che i sogni nel cassetto possano avverarsi tutti!