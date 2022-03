Valsassina. Elisabetta Amici campionessa italiana master sci nordico

Domenico Invernizzi e Severino Venini al terzo posto

Passo Coe sabato di soddisfazioni per lo Sc Comunità Montana

PASSO COE (TN) – Partenza mass start e tecnica libera, ingredienti dei campionati italiani distanza che i Master e Amatori hanno disputato sabato sulla pista “Passo Coe” dell’omonima località sciistica dove lo Sc Gronlait Orient ha organizzato i campionati italiani dedicati alle categorie Master e Amatori col trofeo “Madonna delle Nevi” in palio.

15km per le categorie femminili, unica gara e successivamente le atlete sono state classificate a seconda della categoria di appartenenza. Elisabetta Amici è ancora campionessa italiana, sua la vittoria tra le Master F3, un successo limpido ottenuto in 47’30”6 con un vantaggio di quasi 3’ sulla più immediata inseguitrice.

Due le medaglie di bronzo al maschile, la prima la mette al collo tra i Master M4 Domenico Invernizzi dopo 15km si arrende per soli 4”4 al vincitore Guido Masiero dello Sc Valdobbiadene che arriva in 40’34” contro i 40’38”6 del lecchese, una volata per il titolo con i primi quattro classificati racchiusi nello spazio di 7”9. L’altra medaglia lecchese è ancora di color bronzo e la mette al collo nella M5 maschile Severino Venini che impiega 1h20’35” a completare la gara.

Gli altri lecchesi presenti si prendono il 4° posto con Luana Merenda nella 15km riservata alle Master F1 con 51’23”4, 15° posto nella M3 maschile con Stefano Aldè in 1h30’18” ottenuto su 30km.