Valsassina. Una serata dedicata alle Olimpiadi con ospite la sciatrice Asja Zenere

Mercoledì 27 maggio in Comunità Montana l’evento promosso da Uncem e Comunità Montana sul rapporto tra sport e territorio

La sciatrice della “valanga rosa”, reduce da Milano-Cortina, ha conquistato quest’anno il suo primo podio in Coppa del Mondo

VALSASSINA – Una serata dedicata alle Olimpiadi e al legame tra sport e territorio quella in programma domani sera, mercoledì 27 maggio, in Valsassina con l’evento “Il territorio lecchese incontra le Olimpiadi”, promosso da Uncem e Comunità Montana.

L’appuntamento si terrà alle 20.30 nella sede della Comunità Montana e vedrà la partecipazione di ospiti del mondo sportivo e istituzionale legati all’esperienza olimpica.

Ospite d’onore della serata sarà Asja Zenere, sciatrice originaria di Bassano del Grappa ma ormai legata alla Valsassina dopo il matrimonio. L’atleta della “valanga rosa”, reduce dalla partecipazione ai Giochi di Milano-Cortina, ha conquistato quest’anno anche il suo primo podio in Coppa del Mondo nel SuperG disputato in Val di Fassa.

All’incontro prenderanno parte anche Marco Riva, presidente del CONI Lombardia, Christian Colombo, allenatore di bob e skeleton, Riccardo Benedetti, presidente del Panathlon Club Lecco, e Daniele Pezzini, delegato CONI Lecco.

Le conclusioni della serata saranno affidate a Michael Bonazzola, vicepresidente della Comunità Montana e componente della giunta UNCEM Lombardia.

L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.