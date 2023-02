Valtartano Skialp. Chiara Gianola al 3° posto tra le Under 16 Cadette 1

La gara era valida come Campionato italiano giovani individuale dagli Under 16 fino agli Under 20

VALTARTANO (SO) – Campionato italiano Skialp Under 16, Under 18 e Under 20 femminile e maschile. Domenica mattina, alle 10, sul percorso “D” con 6000 metri e 555 metri di salita e altrettanta in discesa, 1110 metri di dislivello totale, in tecnica gara classica. Dopo 45’34”3 a vincere il titolo italiano nella Under 16 è la trentina Maries Sartori, molto bene l’atleta dell’As Premana Chiara Gianola 3^ classificata in 50’10”8, al 4° posto ancora Premana con Siria Pomoni in 52’10”0 e al 7° posto Micaela Gianola in 37’35”6.

Al maschile, tra gli Under 16 Cadetti 1, 7000m con 1570 dislivello totale, a vincere è il lombardo della Sc Prosolana di Gioele Migliorati in 50’03”5, il migliore lecchese è al 9° posto Cristian Rozzoni del Premana in 55’36”4, al 12° Jacopo Gianola con 57’49”7.

Cambia la categoria Under 18 Cadetti 2, stesso giro dei Cadetti 1, Melissa Bertoldini vince il titolo nazionale per Sc Alta Valtellina in 59’42”3, al femminile la lecchese Olga Corti 4^ classificata in 1h03’40” per la Polisportiva Albosaggia, per Premana arriva 8^ Letizia Gianola in 1h12’19”.

Al maschile stessa categoria si allungano i km, ben 9500 con 1810m di dislivello totali (905 in salita e 905 in discesa), vince il titolo nazionale Erik Canovi della Polisportiva Albosaggia in 54’23”9, il miglior lecchese è Lorenzo Milesi della Polisportiva Albosaggia 6° in 59’05”4. Per Premana conclude al 12° posto Martino Utzeri in 1h02’52”, al 26° Alessandro Gianola in 1h09’56”, al 30° Andrea Gianola in 1h11’08”, al 36° Paolo Gianola in 1h15’55”, al 43° Lorenzo Gianola in 1h21’38” e al 51° Mattia Pomoni 1h 46’18.

Ultima gara per il campionato italiano con gli Under 20 Juniores femminile, percorso B identico alla gara dei Cadetti 2, vince il Cs Esercito con Noemi Junod in 1h07’09”, bene al 5° posto Erika Sanelli in 1 15’34” e al 10° Cinzia Pomoni in 1 33’07”. Al maschile il percorso è di 10500m (2030 dislivello totale) vince il titolo Davide Sambrizzi (Sc Alta Valtellina) con 1h00’49”, all’8° per il Premana Antonio Corti in 1h08’44”, al 16° Simone Tenderini in 1h14’00” e al 20° Andrea Bonacina 1h24”17” sempre per Premana.

Gara promozione dagli Under 12 Ragazzi gli Under 14 Allievi

Anna Rossi dello Sc Valgandino (2000m, 270m dislivello totale) vince in 12’28”0, 4^ classificata Maria Gianola in 18’39”9. Stesso giro al maschile, a vincere Riccardo Lanfranchi in 12’28”0, poi tre atleti del Premana: 4° Giacomo Gianola in 17’10”2, 5° Nicolò Pomoni 18’22”2 e 6° Riccardo Fazzini con 20’21”4. Stesso giro anche per gli Allievi sia al femminile e sia al maschile, Caterina Carissimi vince con 10’48”9; Giulia Gianola 3^ per Premana in 11’11”9. Al maschile vince Gabriel Marca dello Sc Bagolino in 9’04”4, il lecchese Leonardo Milesi dello Sc Polisportiva Albosaggia 5° posto in 10’13”3, al 19° Oscar Gianola in 15’33”5 del Premana.