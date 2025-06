Sabato 28 giugno saranno assegnate le maglie regionali di specialità per le categorie amatoriali

Andrea Bonacina trionfa nella decima edizione della Piccola Granfondo di Brenna di mountain bike

VALSASSINA – Per il terzo anno consecutivo, la Vam Race di Moggio ospiterà il Campionato regionale di mountain bike nella suggestiva specialità “Up-Hill”. La commissione regionale FCI Lombardia, settore fuoristrada, ha confermato nuovamente la piena fiducia alla società di Moggio, guidata dalla presidentessa Michela Alegi. Sabato 28 giugno saranno assegnate le maglie regionali di specialità per le categorie amatoriali.

Grande soddisfazione anche per il Comitato FCI di Lecco, presieduto da Alessandro Bonacina, che per la terza volta consecutiva avrà l’onore di ospitare questa prestigiosa competizione off-road. Il ritrovo è previsto in via Papa Giovanni XXIII a Moggio.

La partenza è prevista per le 8:45 a Moggio, presso il negozio Vam, con arrivo nella zona della Chiesetta dei Piani Artavaggio. Le premiazioni, come nelle precedenti edizioni, saranno suddivise in queste categorie accorpate:

Categoria 1: 17-29 anni

Categoria 2: 30-49 anni

Categoria 3: 50 anni e oltre

Categoria 4: Femminile unica

Nel 2023 la vittoria è andata a Stefano Bonanomi, mentre nel 2024 il trionfo è stato di Andrea Graziotto.

Le iscrizioni si chiudono giovedì 26 giugno alle ore 24. Per partecipare, inviare la propria candidatura all’indirizzo email vamraceasd@gmail.com. Per informazioni contattare Davide al 349 3615438 o Fabio al 333 9411237.

Inoltre, Andrea Bonacina trionfa nella decima edizione della Piccola Granfondo di Brenna di mountain bike. Protagonista indiscussa la società Vam Race di Moggio, che si è distinta nella tappa del circuito Master Cicli Pozzi di MTB, il 2×2 Brenna, che ha ospitato questa importante gara. Al via si sono presentati quasi 120 appassionati bikers.

Il percorso di gara si sviluppa su un tracciato misto di 15 km, tecnico ma con alcuni tratti veloci, da ripetere più volte a seconda della categoria. Per la prova di Brenna, le partenze dalla categoria Junior fino ai Supergentlemen A si sono svolte come di consueto nella parte bassa, in zona valle, con un tratto di lancio di circa 3 km.

I bikers delle categorie Supergentlemen B-C, Donne, Debuttanti (2 giri) e Primavera (1 giro) sono invece partiti dalla zona del cortile dell’Oratorio, attendendo il passaggio dell’intero gruppo partito in valle, per poi entrare nel vivo della competizione. Su tre giri del percorso, il migliore è stato Andrea Bonacina della Vam Race, che ha completato la gara in 2h00’23”. Terzo posto, a 1’06” di distacco, per Stefano Bonanomi, sempre della Vam Race.

Nelle diverse categorie, Andrea Bonacina si aggiudica la vittoria tra i Senior 2, mentre Daniele Zani conclude in quinta posizione. Stefano Bonacina domina tra i Veterani 1, e Silvio Olovrap si piazza secondo tra i Gentlemen 2. Nella classifica generale per società, la Vam Race si posiziona al quinto posto.