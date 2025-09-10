Vam Race di Moggio. Silvio Olovrap Campione Regionale Mtb

Ottimi risultati e maglie regionali alla Marathon Bike della Brianza di Casatenovo

VALSASSINA – Un’altra preziosa maglia va ad arricchire la bacheca della società valsassinese della Vam Race di Moggio. Nel calendario FCI Lombardia, a Casatenovo si è disputata la tradizionale Marathon Bike della Brianza, gara che assegnava le maglie regionali di specialità.

Il miglior piazzamento per la squadra è stato quello di Stefano Bonacina, che ha chiuso al 21° posto assoluto, conquistando il secondo posto nella categoria Master 3 (40-44 anni). Premiati anche Andrea Bonacina, 24° assoluto e secondo nei Master 2 (35-39), e Marco Guerriero, 29° assoluto e terzo nei Master 3 (40-44).

Doppia soddisfazione per Silvio Olovrap, che con il 43° posto assoluto si è aggiudicato la vittoria nella categoria Master 6 (55-59 anni) e ha conquistato l’ambita maglia regionale.

Un plauso anche a Emanuele Mosca, 100° assoluto e nono nei Master 4 (45-49), e a Serafino Calcagni, 161° assoluto e diciassettesimo nei Master 2 (35-39 anni).