Vam Vertical Challenge, al Grignone Luca Del Pero da record

Al femminile una sola donna al comando: vince la camuna Corinna Ghirardi

Spettacolo per la scalata al Grignone “tutt d’un fià”: una sparata da 7,5km e 1800 di dislivello positivo

PASTURO – La rivincita di Luca Del Pero. Il campione brianzolo ha tenuto nel mirino Marcello Ugazio, per poi mettere la freccia sul finale e superare uno dei migliori specialista delle only up e stampare il nuovo record della gara. L’1h09’32” di Luca Del Pero (-1’25” sul precedente primato cronometrico di Ugazio) sarà il nuovo tempo da battere nelle edizioni a venire. Al femminile una sola donna al comando. Nessun dubbio, nessuna incertezza per la camuna Corinna Ghirardi che già a metà gara aveva salutato le avversarie per involarsi in solitaria verso il traguardo del Brioschi. Il primato in rosa resta quello dell’azzurra Camilla Magliano 1h26’07”.

Per la cronaca il podio maschile è stato completato da Marcello Ugazio (1h09’47”) e da Davide Panzeri (1h22’34”). Bene pure Stefano Tavola 4° e Andrea Menegaz 5°. Al femminile da segnalare la seconda piazza di Martina Brambilla (1h37’45”) e la terza di Debora Benedetti (1h45’00”). Seguono nell’ordine Susanna Serafini e Barbara Sangalli.

La scalata al Grignone “tutt d’un fià”, come amano definirla i “local”, dallo scorso anno è dedicata a Claudio Ghezzi, re indiscusso della Grigna Settentrionale con le sue 5.600 ascensioni. Una sparata da 7.5km e 1800 di dislivello positivo che di fatto ha alzato il sipario sul Vam Vertical Challenge. Le altre due tappe K2 Valtellina Extreme Vertical Race (sabato 20 giugno) e Vertical Trail Courmayeur Mont Blanc (sabato 25 luglio).

Prossimo obiettivo organizzativo per il Team Pasturo del presidente Alberto Zaccagni sarà la ZacUp. Calendario alla mano la Skyrace del Grignone si correrà domenica 20 settembre, mentre le iscrizioni apriranno domani. Per maggiori informazioni www.zacup.it.