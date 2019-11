Valtellina Wine Trail 2019 vincono Buitrago e Desco al femminile

Sul podio più alto della mezza Filippo Bianchi ed Elisa Compagnoni

In evidenza i lecchesi Moreno Sala (3° nella 42km), Lorenzo Beltrami (3° nella 12km) ed Elisa Pallini (2^ nella 12km)

SONDRIO – Spettacolo doveva essere è spettacolo è stato. Un sabato baciato dalle condizioni climatiche perfette ha fatto da cornice alla Valtellina Wine Trail, gara di corsa in montagna articolata su tre percorsi: 42km, 21km e 12km denominata Sassella Trail.

Massiccia presenza dei lecchesi con tre atleti in evidenza: Moreno Sala del Gsa Cometa che ha conquistato un prestigioso 3° posto nella 42km; Lorenzo Beltrami dei Falchi Lecco che ha chiuso in terza posizione nella 12km, ed Elisa Pallini del Cs Cortenova che ha chiuso al 2° posto sempre nella 12km.

Riavvolgendo il nastro, vittoria nella 42km del colombiano Gustavo Buitrago che ha tagliato il traguardo con il tempo di 3h19’06” . Un successo limpido il suo visto che alle sue spalle ha lasciato il vuoto distanziato di quasi 10’ Luca Negri Manferi (Run Card) secondo classificato, mentre terzo è arrivato Moreno Sala del Gsa Cometa con il tempo di 3h35’40”.

Al femminile la vittoria è andata a Elisa Desco che ha chiuso la sua gara in 3h52’15” con la compagna di club nell’Atl Alta Valtellina Sarah Palfrader al secondo posto in 4h13’30” e a completare il podio per il Gp Talamona Maria Lucia Moraschinelli in 4h21’51”.

Nella top ten maschile troviamo al 4° posto di Christian Pizzati del Trm Team in 3h36’29”, al 5° di Andrea Sorteni del Us Malonno (3h38’53”), al 6° il Falco Danilo Brambilla in 3h40’23”, al 7° Alberto Ghisellini del Gruppo Città di Genova in 3h45’03”, all’8° Caludio Muller per l’Alta Valtellina in 3h45’28”, al 9° Matteo Pandiani della Pol Pagnona con 3h45’31” e al 10° Luca Schenatti dell’As Lanzada con 3h46’19”.

Nelle prime 10 posizione al femminile troviamo la polacca Claudia Chmielowska 4^ in 4h26’59”, Cinzia Besseghini 5^ per Gp Rupe Magna in 4h27’04”, Sara Asparini per il Gs Csi Morbegno 6^ in 4h28’55”, Giulia Torresi per l’Anima Trail 7^ in 4h35’52”, Marta Cereda per Escursionisti Falchi Olginatesi 8^ con 4h39’53”, Miriam Cusini dello Sporting Club Livigno 9^ in 4h40’05” e al 10° posto Lucia De Nale del 2002 Marathon Club in 4h48’29”.

La gara di 12km

Nella mezza a dettare legge è Filippo Bianchi della Libertas Vallesabbia che chiude in 1h31’19”, subito dietro Cristian Minoggio della Valletudo Serim con 1h31’40”. A completare il podio il Falco Lorenzo Beltrami con 1h32’06”.

Al femminile la vittoria è andata ad Elisa Compagnoni dell’Alta Valtellina che ha chiuso con il tempo di 1h46’10”. Alle sue spalle per il Cs Cortenova, ottima 2^ Elisa Pallini in 1h51’52”, a completare il podio il 3° posto di Dimitra Maria Theocharis per l’Aldo Moro Paluzza in 1h55’20”.

Scorrendo le migliori dieci posizioni al maschile, troviamo al 4° posto per l’Us Malonno Alessandro Gelmi in 1h32’58”, al 5° Francesco Leoni della Pol Albosaggia con 1h33’16”, al 6° per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni, Andrea Rota in 1h35’32”, al 7° e 8° ancora dell’Us Malonno, Luca Malgarida in 1h40’29” e Gianfranco Pedersoli in 1h41’44”, al 9° Roberto Pedroncelli del Gp Santi Nuova Olonio con 1h42’06” e al 10° Marco Malgarida ancora dell’Us Malonno in 1h42’37”.

Nella top ten femminile troviamo, al 4° posto Tiziana Bianchini del Gp Pellegrinelli con 2h00’08”, al 5° Raffaella Rossi del Gp Rupe Magna con 2h02’09”, al 6° Beatrice Besseghini per Alta Valtellina con 2h05’24”, al 7° Cinzia Cucchi del Asd Castelraider con 2h06’07”, all’8° Laura Chimienti del Gr Escursionisti Falchi Olginatesi con 2h06’27”, al 9° Cristina Giacomelli ancora dell’Alta Valtellina con 2h06’46” e per l’Us Malonno al 10° posto Cinzia Salvadori in 2h06’51”.

La gara di 12km Sessella Trail

Vittoria di prestigio quella del Falco Luca Del Pero che si impone nella 12km in 56’47”, giungendo al traguardo con lo stesso tempo del fuoriclasse azzurro della corsa in montagna Bernard Dematteis che conclude al 2° posto per la Corrintime. A completare il podio Mirko Bertolini della La Recastello Radici Group con 56’59”.

A seguire al 4° posto Giovanni Olocco per la Htydro Sport in 58’53”, al 5° Davide Maggi per Sport e Benessere in 1h01’06”, al 6° Davide Lucchini per Hoka Rookie team in 1h01’33”, al 7° il belga Geoffrey Jadoul in 1h01’40”, all’8° Christian Lucchini in 1h04’10”, al 9° il falco Simone Turrisi in 1h04’18” e al 10° Marco Colombo per il Gs Cometa in 1h05’23”.

Doppietta Cometa al femminile con Alessandra Arcuri (1h10’09”) prima al traguardo su Sara De Lorenzi (1h17’09”). Al terzo posto Giulia Giordano 1h17’56”.

Nella top ten femminile troviamo l’atleta dell’Alta Valtellina Alessandra Valgol 4^ in 1h19’29”, seguita in 5^ posizione da Michela Della Maddalena del Asd Castelraider con 1h21’26” da Elisabetta Arrigoni del Cs Cortenova 6^ con 1h22’37”, da Giulia Bruschi 7^ per Adidas Group Running Team con 1h23’11”, da Silvia Vannuccini 8^ del 2002 Marathon Club con 1h26’19”, da Sandra Paganoni 9^ per la Pol Albosaggia in 1h26’49” e a completare la top ten, Elena Rusconi in 1h26’55”.