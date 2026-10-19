Vela, a Colico il titolo RS 500 va a Gorni e Spadini

Sabato disputate 3 prove con breva sostenuta. Domenica pioggia e assenza di vento hanno fermato le regate

Buon risultato per PerSport SSD: Fossati e Campisi centrano il terzo posto, mentre Pellegrini e Moretti terminano sesti

COLICO – Il vento del sabato assegna il titolo, mentre la pioggia e la bonaccia della domenica impongono lo stop alle competizioni in acqua. Si è chiuso così il fine settimana dedicato al Campionato italiano RS 500 e alla Regata Sociale, ultimo appuntamento della stagione agonistica organizzata da PerSport SSD in collaborazione con GEAS NBC Vela Colico.

La manifestazione ha portato sul Lago di Como gli equipaggi italiani della classe RS 500, impegnati in una competizione che richiede affiatamento e coordinazione, oltre alla capacità di adattarsi alle condizioni meteorologiche. Accanto al campionato nazionale, domenica era in programma anche la Regata Sociale, con una ventina di equipaggi locali iscritti.

La giornata di sabato 17 ottobre ha permesso di completare tre prove, grazie a una breva sostenuta, seppure a tratti irregolare. Condizioni impegnative per i concorrenti, che hanno potuto confrontarsi in acqua prima del peggioramento meteorologico del giorno successivo. Domenica 18 ottobre, infatti, la pioggia e l’assenza totale di vento hanno impedito lo svolgimento delle regate previste. L’attività si è quindi spostata a terra, dove si sono tenute le premiazioni, seguite da un rinfresco condiviso da equipaggi e organizzatori.

A conquistare il primo posto, con un percorso netto nelle tre prove disputate, sono stati Matteo Gorni e Raffaello Spadini, della Lega Navale Italiana di Follonica. Seconda posizione per Federico Bastini, del Club Nautico San Bartolomeo al Mare, in equipaggio con Agata Ferini, anch’essa portacolori della Lega Navale Italiana di Follonica.

Risultato di rilievo per i padroni di casa: Tommaso Fossati e Pietro Campisi, in rappresentanza di PerSport SSD, hanno chiuso il campionato al terzo posto. Sesta posizione per il secondo equipaggio della società, composto da Pietro Pellegrini e Carlotta Moretti. Tra gli equipaggi femminili, il primo posto è andato ad Anna Mosso e Camilla Parrinelli, della Lega Navale Italiana di Follonica.

Alla cerimonia di premiazione era presente anche Alberto Paolo Croce, presidente di GEAS NBC Vela Colico, che ha salutato gli equipaggi partecipanti.

Con la manifestazione si conclude la stagione delle regate organizzate da PerSport SSD, un’annata che ha coinvolto centinaia di allievi, istruttori, collaboratori e volontari tra corsi, allenamenti e competizioni, all’insegna della vela e della condivisione sul Lago di Como.

La società ha ringraziato GEAS NBC Vela Colico per la collaborazione e tutti gli equipaggi che hanno preso parte all’appuntamento, dando appuntamento alla prossima stagione. L’attività di PerSport prosegue anche sul fronte promozionale, con corsi di vela rivolti a bambini, ragazzi e adulti. Informazioni e iscrizioni sono disponibili sul sito www.persport.org, dove è possibile registrarsi anche alla newsletter. La società è presente inoltre su Facebook e Instagram.

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