Vela, la Interlaghi torna a Lecco: tre giorni di regate e grandi campioni

Dal 13 al 15 novembre

In palio il Trofeo Kong e la Coppa Autocogliati Volkswagen

LECCO – Il Golfo di Lecco si prepara ad accogliere tre giorni di vela e solidarietà. Da venerdì 13 a domenica 15 novembre torna la Interlaghi – Coppa dei Bravi 2026, manifestazione di team race e regate di flotta inserita nel calendario della Federazione Italiana Vela (FIV). In palio ci saranno il Trofeo Kong e la Coppa Autocogliati Volkswagen, con l’organizzazione della Società Canottieri Lecco 1895.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 ci saranno alcuni nomi di primo piano della vela internazionale. Sono stati infatti ufficializzati gli otto timonieri che si alterneranno al timone delle imbarcazioni della classe H22: Torben Grael, Tommaso Chieffi, Matteo Ivaldi, Flavio Favini, Riccardo Colombo, Maria Vittoria Marchesini, Paola Amar e Matilda Talluri.

La manifestazione mantiene anche quest’anno una forte finalità benefica. I velisti più conosciuti regateranno insieme ad altri partecipanti che hanno aderito all’iniziativa attraverso la quota di iscrizione, contribuendo alla raccolta di fondi a favore di Projeto Grael, la fondazione fondata da Torben Grael che dal 1998 ha sostenuto oltre 20.000 bambini brasiliani.

Il programma sportivo prenderà il via venerdì 13 novembre alle 8.30 con le prime prove di team race, sfruttando il Tivano, il vento da Nord. Nel pomeriggio spazio invece alle regate di flotta, con la Breva, il vento da Sud. Lo stesso programma sarà riproposto sabato 14 novembre, mentre domenica 15 sono previste esclusivamente prove di team race, sempre a partire dalle 8.30. Tutte le regate saranno trasmesse in diretta sulla web television Lecco FM, con il commento di esperti.

La formula di gara presenta una novità: quest’anno le prove di team race vedranno confrontarsi squadre composte da quattro barche ciascuna, mentre le regate di flotta si svolgeranno con otto imbarcazioni. Nelle prove di flotta ogni equipaggio compete per il proprio risultato; nel team race, invece, la vittoria dipende dalla prestazione collettiva. La classifica del singolo incontro viene determinata sommando i piazzamenti delle barche appartenenti a ciascuna squadra: vince il team con il punteggio complessivo più basso. La velocità delle imbarcazioni conta, ma sono decisive anche la conoscenza delle regole e la strategia condivisa.

Accanto alle competizioni, la manifestazione proporrà anche iniziative collaterali. Per tutta la durata della Coppa dei Bravi, sulla terrazza della Canottieri Lecco sarà esposto un aliante, scelto per creare un collegamento tra la vela e il volo a vela, due discipline che hanno nel vento un elemento fondamentale.

Grazie al velista Davide Casetti, sarà ospite della manifestazione Riccardo Brigliadori, pluricampione internazionale di volo a vela, protagonista anche della serata in programma venerdì 13 novembre, organizzata in collaborazione con il Panathlon Club Lecco.

L’appuntamento è alle 20 nell’Auditorium “Plinio Agostoni” di Confindustria Lecco-Sondrio, in via Caprera 4. A moderare l’incontro sarà Guido Meda, volto noto di Sky Sport. Il programma prevede diversi approfondimenti: “Vela e volo a vela: due sport con molto in comune”, con Riccardo Brigliadori e Davide Casetti, record di distanza libera; “Coppa America in Italia: una grande occasione”, con Torben Grael e Mauro Pelaschier; “Il Moro di Venezia: la barca più amata dagli italiani”, con Tommaso Chieffi, tattico dell’imbarcazione; infine “L’AI nel mondo della vela e Ocean Globe Race”, con Marco Trombetti, armatore di Translated 9, collegato da remoto.

In apertura è previsto anche un ricordo di Carlo Borlenghi, fotografo di vela originario di Bellano.

La Interlaghi – Coppa dei Bravi 2026, Trofeo Kong e Coppa Autocogliati Volkswagen, si svolge grazie al sostegno di Regione Lombardia, Camera di Commercio Como-Lecco, Comune di Lecco, Panathlon Club Lecco, Kong Italy, Autocogliati Volkswagen, Electro Adda, Rose Island, Deca, Invernizzi Assicurazioni, Metallurgica Frigerio, Mab, Primat Curtis, Lubrimetal, Deltacolor, Effeitalia, Neomarine e H22 Italian Class.

Media partner è Giornale della Vela. Tra i supporter figurano Projeto Grael, Aglaia, Norda, Nuncas Marine, Mark Set Bot, Canottieri Bar, Giovanna Locatelli, Adriana Castagna, Museo Barca Lariana, Scintilla, Lecco FM, Tipografia Commerciale, Hotel Alberi, Icam, Enervit, Itineris e Galletto Vallespluga.