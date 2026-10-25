Vela, Richard Martini trionfa all’Interlaghi: suo il Trofeo Kong con “Kong Bambino Viziato”

Il Platu 25 del presidente della Lega Navale Italiana di Mandello del Lario chiude davanti a tutti in classe Orc

In gara una cinquantina di barche in sei classi

LECCO – Il proverbio latino “Nemo propheta in patria” questa volta non trova conferma sul lago di Como. A conquistare il 52° Campionato Invernale Classico – Trofeo Kong è stato infatti il lecchese Richard Martini, presidente della Lega Navale Italiana di Mandello del Lario, che ha portato al successo il Platu 25 “Kong Bambino Viziato” nella classe Orc. La manifestazione velica, inserita nel calendario della Federazione Italiana Vela (Fiv), si è svolta nel weekend nel tratto di lago compreso tra Mandello del Lario e Lecco, con una cinquantina di imbarcazioni suddivise in sei classi.

Per Martini, in equipaggio con il figlio Edmondo Martini, Alberto Benedetti, Lorenzo Airoldi, Maurilio Arrigoni e Mauro Dell’Oro, in rappresentanza della Lega Navale di Mandello, il successo è arrivato grazie a un primo posto e due secondi posti, uno dei quali a pari merito. Una prestazione che ha permesso a “Kong Bambino Viziato” di chiudere davanti a tutti nel raggruppamento Orc, il più numeroso della competizione.

“Vincere è sempre bello, ma soprattutto è bello partecipare all’Interlaghi. Nella mia vita avrò partecipato almeno a 37 edizioni di questa competizione, ma ogni volta è un’emozione diversa”, ha raccontato Martini al termine della regata. “Non penso di esagerare nel dire che l’Interlaghi è la più bella regata del Lago di Como, in modo particolare per il clima che si respira. E poi, non ultimo, la sinergia fra Lega di Mandello, Canottieri Lecco e Yacht Club Domaso/Cvl è senza dubbio un fattore importante per la crescita del nostro sport”.

Il successo nella classe Orc è stato particolarmente combattuto. “Kong Bambino Viziato” ha preceduto di appena mezzo punto “Seline”, il 5,50 metri Moderno timonato da Sebastiano Brenni del Circolo Vela Bellano. Per quest’ultimo è arrivata comunque una soddisfazione importante: la vittoria della terza edizione del Trofeo Salmone d’Argento Scandia, ideato da Luca Gusmeroli e riservato alle imbarcazioni metriche di Stazza Internazionale. Un riconoscimento che Brenni aveva già conquistato nel 2025. Al terzo posto della classe Orc si è classificato “Pirillna”, il Platu 25 di Stefano Fasoli e Claudio Fasoli, portacolori della Lega Navale di Mandello.

Nelle altre classi, il successo in Fun è andato a “Dulcis Banana” del Circolo Vela Toscolano Maderno, con Andrea Cremonesi al timone ed Elena Formoso in equipaggio. L’imbarcazione, già protagonista della stagione 2026 e vincitrice dell’Euro Cup di Domaso, ha confermato il proprio rendimento anche all’Interlaghi. Secondo posto per “Furfante” di Massimo Canali e Adriano Barzaghi, della Lega Navale di Mandello, mentre “S&You” di Paolo Masserdotti e Cesare Claudani, della Fraglia Vela Desenzano, ha chiuso terzo.

Grande equilibrio anche nella classe H22, dove “Tortuga Sailing Team”, timonata da Riccardo Colombo e con Davide Todeschini in equipaggio per la Lega Navale di Mandello, ha conquistato la vittoria con un solo punto di vantaggio su “Kikkio” di Alberto Valli e Lorenzo Valli, della Fraglia Vela Desenzano. Terzo posto per “H22 One Design” di Maddalena Rossi e Zeno Privileggio, dello Yacht Club Italiano di Genova.

Nella classe Meteor si è imposto “Prodige” di Raffaele Maglio e Giacomo Bossi, portacolori del Circolo Vela Bellano, grazie a un primo e due secondi posti. Alle sue spalle si è classificato “Maramao” di Giorgio Cassanelli e Andrea Giuntoli, della Lega Navale di Mandello, seguito da “Scirocco” di Gianluigi Rudoni e Marzia Torto, del Circolo Velico Tivano di Valmadrera.

Nella classe Star, vittoria per “Ita 7923” di Marco Achler e Tommaso Rota, della Lega Navale di Mandello, autori di due primi posti. Seconda posizione per “Ita 7749” di Nicola Roncoroni e Lorenzo Guidolin, del Circolo Vela Moltrasio, in una sfida risolta da un solo punto di differenza.

Infine, nella classe J24, il successo è andato a “Bruschetta Guastafeste”, timonata da Pierluigi Puthod con Sonia Ciceri in equipaggio, per i colori della Lega Navale di Mandello. Un risultato che conferma la stagione positiva dell’imbarcazione. Secondo posto per “Dejavù” di Ruggero Spreafico e Stefano Mazzoleni, del Circolo Velico Tivano, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato da “Kaster” di Giuliano Cattarozzi e Fabio De Rossi, dell’Associazione Velica Trentina di Pergine Valsugana.

Il 52° Interlaghi Classico ha così assegnato i trofei in sei classi, confermando la partecipazione di equipaggi e circoli provenienti da diverse realtà veliche. A sottolineare il valore della manifestazione è stato lo stesso Martini, che ha evidenziato il ruolo della collaborazione tra la Lega Navale di Mandello, la Canottieri Lecco e lo Yacht Club Domaso nella promozione e nella crescita della vela sul territorio.