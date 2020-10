Vela, sabato 24 nel Golfo di Lecco al via l’Interlaghina

Via all’Interlaghina – Trofeo Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald Italia

La classe Optimist in regata il 24/25 ottobre nel Golfo di Lecco

LECCO/VALMADRERA – Tutto è ormai pronto al Circolo Velico Tivano di Valmadrera che, con la Società Canottieri Lecco, darà il via sabato 24 ottobre alla prima delle due regate d’autunno nel Golfo di Lecco: l’VIII edizione dell’Interlaghina di classe Optimist. La prossima settimana sarà invece la volta del 46° Campionato Invernale Interlaghi – Trofeo “Cianino Riva” per cabinati.

Circa un centinaio di giovanissimi timonieri – Juniores e Cadetti – si daranno quindi battaglia a partire da sabato 24 ottobre con il primo start alle 13. Domenica 25 in acqua alle 8,30 per la conclusione della regata per un totale di sei prove (tre per giornata). La domenica si regaterà anche per il V Meeting della XV Zona. Al termine, nel rispetto delle nuove normative sul Covid-19, si svolgeranno le premiazioni al Circolo Velico Tivano.

In palio il Trofeo Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald Italia. Si tratta di un’organizzazione non profit internazionale che, dal 1974, è al fianco delle famiglie che vivono la drammatica esperienza dell’ospedalizzazione di un figlio, supportandole affinché possano accedere alle cure ospedaliere necessarie per il loro piccolo anche quando si trovano lontano da casa. Perché una famiglia unita è la prima forma di cura.

Una due giorni anche con un tocco di internazionalità per la presenza dei giovanissimi velisti provenienti dalla Svizzera e più precisamente dalla Yacht Club Ascona. Da seguire con particolare riguardo le squadre di Lega Navale Italiana di Mandello Lario, Circolo Vela Bellano e Cv Tivano già protagoniste una settima fa nel IV Meeting Zonale.