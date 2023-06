Vertical della Grignetta, vincono Daniel Antonioli e Chiara Lelli

Spettacolo a fil di cielo sulla mitica Grignetta

PIANI RESINELLI – Grignetta Vertical griffato GSA Cometa che ancora una volta ha richiamato grandi atleti e tanto pubblico in quel dei Piani Resinelli.

Ieri, sabato, si è svolto l’attesissimo Vertical che ha condotto i runner dai 1.278m dei Resinelli ai 2184m della vetta della Grignetta (Grigna Meridionale 2.184), lungo un tracciato severo di 3,5 chilometri che come sempre ha messo a dura prova gambe, cuore e polmoni dei 196 iscritti.

A vincere l’edizione 2023 è stato il padrone di casa Daniel Antonioli (Team Karpos Scarpa – Team Pasturo) che stoppato le lancette del crono sul best time di 35’04”87, al secondo posto Lorenzo Rota Martir (Team Karpos – US Malonno) con un distacco di 12 secondi e 79 centesimi, al terzo posto Giovanni Dedivitiis (Team Pasturo) che ha chiuso in 36’55”36.

Al femminile la vittoria è andata a Chiara Lelli del Gsa Cometa che ha chiuso la gara col tempo di 44’22”43, sul secondo gradino del podio Barbara Sangalli (AS Premana) in 44’47”16 e sul terzo gradino del podio Elisa Pallini (Asd Pegarun) col tempo di 46’45”60.

Come sempre ottima organizzazione del GSA Cometa nella splendida cornice dei Piani Resinelli e appuntamento alla prossima edizione.

La galleria fotografica con le foto degli atleti in gara firmata da Giancarlo Airoldi