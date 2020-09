VIDEO – Beatrice Colli dei Ragni ancora sul podio nazionale

Arrampicata Speed. Semifinale mozzafiato per la lecchese dei Ragni

Beatrice Colli si aggiudica il terzo posto nazionale

MEZZOLOMBARDO – Vice campionessa in carica, Beatrice Colli dei Ragni di Lecco si è piazzata terza al campionato Italiano Speed 2020 a Mezzolombardo, sabato, perdendo una fantastica semifinale per 8 centesimi contro la poi campionessa, Anna Calanca, che già l’anno scorso l’aveva preceduta in Finalissima.

Ottimo anche l’esordio di Juri Villa in una gara senior di Speed, con il suo personale, 9″47, e l’ufficiale inserimento nella nazionale Giovanile 2021 di Speed.

Ed eccellente anche il rientro ad alti livelli in questa specialità di Samuele Bonfanti, tre anni fa Campione italiano Under 14 e finalmente a suo agio sulla via Senior, con un 13° posto finale che solo un mese fa sarebbe stato assolutamente impronosticabile.

“Per i Ragni essere così competitivi nella Speed, disciplina Olimpica, è un miracolo inspiegabile per i tecnici di tutta Italia, in quanto sono gli unici atleti a non avere a disposizione una struttura ufficiale – spiegano dal gruppo alpinistico – Bea ha potuto effettuare solo 5 allenamenti sulla via ufficiale in tutta l’Estate a Milano, mentre le rivali fanno 3 o 4 sedute alla settimana. In previsione di Parigi 2024 e delle Coppe del Mondo 2021, e con altri due atleti di livello assoluto, sarebbe proprio il caso che la città si dotasse di una struttura ufficiale”.