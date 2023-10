VK70 Osa Valmadrera: vince il giovane Alessio Mainetti, al femminile Ghirardi

In un clima quasi estivo, si è corsa la cronoscalata da Valmadrera al Monte Rai

152 atleti sulla linea di partenza. A completare il podio assoluto Colombo e Butti

VALMADRERA – Si è corsa ieri, sabato, la terza edizione del Vertical VK70. In una giornata che di autunnale aveva ben poco, dal clima quasi estivo, impressi nell’albo d’oro della competizione i nomi di Alessio Mainetti e Corinna Ghirardi, consacrati vincitori della cronoscalata.

A sfidarsi sulle pendici del Corno Birone fino ai 1259 metri del Monte Rai 152 atleti, molti dei quali si sono ritrovati per la prima volta ad affrontare le fatiche del percorso. A imporsi in campo maschile, come detto, il giovane Mainetti (A.S.D. Rovinata) talento emergente a cui è bastato un tempo di 41′ 56” per balzare in vetta alla classifica. Dietro di lui, a seguire, Roberto Colombo (44’07”) e Stefano Butti, portacolori dell’OSA, in 44’24”.

Trionfa al femminile la campionessa dell’Alta Val Camonica di SkyAlp, già campionessa mondiale master e tricolore, Corinna Ghirardi che ha fatto sua la vittoria in 45′ 51″. Avvicinato, ma non battuto, il record di gara stabilito lo scorso anno da Chiara Giovando in 45’13”. Alle sue spalle l’atleta della A.S. Premana Barbara Sangalli in 49’49” e la giovane osina Irene Girola in 51’38”.

Il dopo gara, ha avuto inizio con l’arrivo dei primi concorrenti presso il ristoro OSA a S.Tomaso, dove ad attenderli c’era il pasta party e per molti l’irrinunciabile birretta. Premiati, dopo il momento festoso e conviviale, i vincitori assoluti delle varie categorie e della miglior società, che ha visto su tutte imporsi la Ca’ Lizzoli.

“Un ringraziamento a tutti gli atleti presenti, per aver scelto il VK 70 in un weekend pieno di gare gemelle e anche a tutti quanti si sono prodigati per la buona riuscita della manifestazione specialmente a chi non appare e lavora dietro le quinte – hanno dichiarato gli organizzatori -. Arrivederci al prossimo anno!”.