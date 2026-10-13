Volley Colico, nove squadre e 128 atleti per la stagione 2026/27

Venerdì 9 ottobre la presentazione nella sede Autotorino di Cosio Valtellino

Il presidente Stefano Bergamini rilancia il valore della società come luogo di amicizia, condivisione e crescita

COLICO – Il Volley Colico si prepara ad affrontare la stagione sportiva 2026/27 con nove squadre, 128 atlete e atleti tesserati e una rete di 35 collaboratori. I numeri della società sono stati presentati venerdì 9 ottobre nella sede di Autotorino a Cosio Valtellino, durante una serata che ha riunito atlete, dirigenti, allenatori, sponsor, famiglie e rappresentanti delle istituzioni, confermando il legame tra l’attività sportiva e il territorio.

A condurre l’incontro è stato il vicepresidente Alberto Paradisi, che ha ringraziato Autotorino per l’ospitalità e per la collaborazione avviata con il club. L’azienda accompagnerà infatti tutte le squadre nel corso della stagione in qualità di back sponsor, sostenendo un progetto che comprende l’intero percorso sportivo, dal Minivolley alla prima squadra.

L’attività del sodalizio si sviluppa su più livelli, con nove formazioni impegnate nei campionati territoriali FIPAV della provincia di Sondrio, nelle competizioni CSI e nei campionati regionali di Serie D e Serie C. Una particolare attenzione è riservata al settore di base: il Minivolley conta 37 bambini ed è seguito da Serena Fania, che si occupa con dedizione ed entusiasmo dei più piccoli e fa parte anche del direttivo societario. A completare l’organizzazione ci sono 35 collaboratori tra dirigenti, allenatori, arbitri e refertisti.

Alla presentazione hanno partecipato il sindaco di Colico, Monica Gilardi, e l’assessore allo Sport Daniele Bonetti, che hanno richiamato il ruolo educativo, sociale e aggregativo dello sport, soprattutto per le giovani generazioni e per l’intera comunità locale.

Nel corso della serata è intervenuto anche il direttore generale di Autotorino, Stefano Martinalli, che ha sottolineato l’importanza della pratica sportiva nella crescita delle ragazze: “Lo sport rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per le giovani atlete. All’interno del gruppo si sviluppano il sentimento di squadra e la condivisione. La palestra è un luogo in cui le ragazze possono stare insieme, confrontarsi e crescere lontano dagli smartphone, riscoprendo il valore delle relazioni umane e delle esperienze vissute in prima persona, impegnandosi insieme per essere sempre più affiatate sul campo”.

Il presidente del Volley Colico, Stefano Bergamini, ha ringraziato l’azienda per il sostegno, soffermandosi sul percorso che ha portato Autotorino da realtà locale a marchio conosciuto a livello nazionale. Un esempio, secondo Bergamini, di come passione, impegno e attenzione al territorio possano accompagnare la crescita senza perdere il legame con le proprie origini.

Il presidente ha inoltre ribadito la dimensione comunitaria della società: il Volley Colico non è soltanto un luogo in cui praticare sport, ma anche uno spazio di incontro in cui nascono amicizie, si condividono esperienze e si costruiscono relazioni destinate spesso a proseguire anche fuori dalla palestra.

Spazio anche agli interventi dei rappresentanti delle aziende che sosterranno le diverse squadre durante la stagione. Il loro contributo si inserisce in un progetto che affianca alla competizione sportiva l’attenzione alla formazione e alla crescita personale delle giovani atlete e dei giovani atleti.

Tra i momenti della serata, il saluto dell’ex presidente Mario Gianola, che ha ricordato con emozione i dieci anni trascorsi alla guida della società. Ripercorrendo alcune tappe della storia del club, Gianola ha ricordato anche l’esperienza della squadra maschile, presente in passato, auspicando che possa essere riproposta in futuro per ampliare ulteriormente l’offerta sportiva rivolta ai giovani del territorio.

La presentazione è proseguita con la salita sul palco dei diversi gruppi, dal Minivolley alle formazioni giovanili, fino alla prima squadra di Serie C targata PQS. Allenatori e dirigenti hanno illustrato le attività e gli obiettivi per la nuova annata, accompagnando i momenti dedicati alla consegna delle maglie e alle fotografie ufficiali.

La serata si è conclusa con un momento conviviale organizzato dallo staff di Autotorino. Per il Volley Colico si apre così una nuova stagione all’insegna dell’attività sportiva, con l’obiettivo di consolidare il percorso di crescita dentro e fuori dal campo e continuare a promuovere amicizia, partecipazione e spirito di squadra.