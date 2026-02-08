Volley femminile, la capolista Padova vince a Lecco ma la Picco cresce

Le biancorosse lottano e tengono testa alla capolista per gran parte della gara, con ottimi contributi dalla panchina

Coach Belloni: “Stiamo uscendo dal periodo negativo di dicembre-gennaio”

LECCO – La prima giornata del girone di ritorno mette subito l’Orocash Picco Lecco di fronte a un ostacolo di massimo livello. Al Bione arriva la capolista Banca Annia Aduna Padova, formazione esperta e costruita per restare stabilmente ai vertici del campionato. Il risultato finale premia le venete, vittoriose 3-1 (22-25, 23-25, 25-23, 15-25), ma la prestazione delle biancorosse racconta una squadra in evidente crescita.

Il match si apre all’insegna dell’equilibrio. Lecco parte con ordine e coraggio, mostrando un atteggiamento diverso rispetto alle ultime uscite del girone d’andata. Il primo set si gioca punto a punto e Padova riesce a chiuderlo solo nel finale sul 22-25. Copione simile nel secondo parziale: la Picco resta agganciata fino all’ultimo scambio, difende con generosità e costruisce buone trame offensive, cedendo ancora di misura 23-25.

Il terzo set è il momento migliore della serata lecchese. Orocash Picco Lecco aumenta l’intensità al servizio, trova soluzioni efficaci in attacco e, soprattutto, ritrova compattezza emotiva. La squadra rimonta, lotta su ogni pallone e si prende il parziale 25-23, riaccendendo l’entusiasmo del pubblico del Bione. Positivo l’impatto delle rotazioni dalla panchina, con gli ingressi di Sofia Ricci e Sofia Cavenaghi, capaci di portare energia, intensità e contributo immediato.

Lo sforzo profuso per riaprire la gara si fa però sentire nel quarto set. Padova, forte dell’esperienza e della solidità che l’hanno portata in vetta alla classifica, approfitta di un calo iniziale della Picco e prende rapidamente il largo, chiudendo 15-25 e conquistando l’intera posta.

Nonostante la sconfitta, il bilancio è positivo: “Abbiamo disputato una buona partita per tre set, giocando alla pari contro la prima in classifica – commenta coach Federico Belloni -. Peccato perché lo sforzo profuso per vincere il terzo set ci è costato caro all’inizio del quarto. Onore e merito alle nostre avversarie. Sono però molto soddisfatto della crescita rispetto alle ultime due partite del girone di andata: stiamo uscendo dal periodo negativo di dicembre-gennaio. È stata una bellissima Picco per tre set, peccato per il quarto. Loro sono un avversario molto esperto e quadrato. Siamo in ripresa, ora dobbiamo concretizzare la prestazione di questa sera.”

Sulla stessa linea Sofia Ricci: “È stata una partita bella e combattuta, nonostante affrontassimo la prima in classifica. Nel quarto set c’è stato un calo da parte nostra, ma abbiamo dimostrato di poter stare al loro livello”.

La gara contro Padova rappresenta così un passaggio importante nel percorso dell’Orocash Picco Lecco. Al di là del risultato, la solidità mostrata nei primi tre set e i segnali arrivati dalla panchina indicano una squadra che sta ritrovando ritmo, fiducia e coesione, pronta a trasformare questa prestazione in un nuovo punto di partenza.