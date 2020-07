Volley. Martina Martinelli confermata alla Picco

Il volley mercato della Pallavolo Lecco Alberto Picco è entrato nel vivo

E’ arrivata la conferma anche per il massaggiatore Alessandro Lazzarini

LECCO – Il volley mercato della Pallavolo Lecco Alberto Picco è ormai entrato nel vivo ed è arrivato alla quarta conferma nel roster della prima squadra: per il campionato 2020/2021 di Serie B1 l’opposta bergamasca, Martina Martinelli, giocherà ancora una volta in maglia biancorossa!

Alla sua terza stagione consecutiva alla Pallavolo Picco Lecco è stata senza dubbio tra le protagoniste dei traguardi raggiunti in questi ultimi anni dalla prima squadra: una semifinale playoff e un campionato da capolista interrotto bruscamente insieme alla qualificazione alla Coppa Italia di categoria.

Insieme ad Arianna Lancini, Martinelli è ormai una delle “senatrici” nell’AcciaiTubi Picco Lecco di coach Milano e siamo certi che, insieme a tutte le altre compagne di squadra, saprà ancora una volta dimostrarsi un punto di riferimento nell’attacco biancorosso!

In settimana, dalla società, è arrivata anche un’altra conferma nello staff: anche per la prossima stagione sportiva il nostro massaggiatore, Alessandro Lazzarini, metterà le sue mani e la sua esperienza a disposizione delle nostre ragazze.

Queste le parole di Martina Martinelli dopo il rinnovo con la società:

“Questo è ormai il mio terzo anno alla Picco Lecco. Fin dall’inizio mi sono trovata molto bene e ho avuto la possibilità di lavorare con uno staff preparato. Inoltre ho avuto la possibilità di giocare con compagne, come Stomeo e Dall’Igna (che saluto) da cui avevo molto da imparare.

Tutt’ora ritengo questa società l’ ambiente ideale dove poter crescere e migliorare. Quindi perché cambiare?

Sicuramente cercherò di portare il mio contributo alla squadra, in partita, in allenamento e in spogliatoio. Mi piacerebbe riconquistare la qualificazione e poi giocare la Coppa Italia visto che quest anno per ovvi motivi non siamo riusciti a partecipare; Lo ritengo un bel traguardo e so che lavorando in certo modo lo possiamo raggiungere nuovamente. Aggiungerei a questi l’obiettivo, come direbbe coach Milano, di muovere sempre la classifica.

In questi mesi la pallavolo giocata mi è mancata tantissimo ma, con la situazione che abbiamo vissuto legata al Covid, non potevano esserci alternative allo stop degli allenamenti e del campionato.

Qui a Bergamo, come credo un po’ dappertutto, abbiamo passato giornate un po’ difficili; grazie allo studio, agli allenamenti in casa e alla compagnia della mia famiglia le giornate però sembravano passare più velocemente. Oggi, piano piano, la normalità sta tornando e non vedo l’ora di conoscere le nuove compagne e di tornare ad allenarci e a esultare tutti insieme!”