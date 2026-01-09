Volley Nibionno Evolution, successi nei tornei nazionali giovanili durante le vacanze di Natale

Under 13 medaglia d’argento all’Happyfania Volley, Under 14 e Under 12 brillano tra le migliori squadre italiane e lombarde

Grande soddisfazione per il team di Nibionno

NIBIONNO – Durante le vacanze di Natale, le squadre del Settore Giovanile del Volley Nibionno Evolution hanno ottenuto risultati significativi in due tornei nazionali giovanili.

L’under 13, allenata da Velini e Rigamonti, ha partecipato per la prima volta alla 13ª edizione dell’Happyfania Volley, organizzata da Kiklos e Bellaria e Igea Marina (3-5 gennaio 2026), conquistano la medaglia d’argento. Le giovani hanno perso in finale 2-1 contro la Libertas Volley Forlì, dopo un percorso netto di vittorie nel torneo contro 18 squadre provenienti da tutta Italia.

L’under 14, guidata da Penati, ha sfiorato il podio raggiungendo la semifinale senza sconfitte fino al turno decisivo. Dopo una serie di vittorie nette contro Volley Bassa Romagna Blu, Volley Calenzano e Pallavolo S.Giorgio Piacentino, la squadra ha ceduto in semifinale 2-0 contro Gada Volley Pescara e si è classificata quarta battendo 2-1 l’Annia Volley Venezia nella finale 3°-4°. Il torneo vedeva al via 24 formazioni provenienti da tutta Italia.

Infine l’under 12, guidata da Luna e Savelli, si è distinta tra le migliori squadre lombarde, conquistando un prestigioso 4° posto. La classifica vede al primo posto Propatria Volley Milano Blu, seguita da Igor Volley Novara e Volley Bergamo 1991, con il Volley Nibionno Evolution subito dietro.

La società ha espresso grande orgoglio per i progressi delle squadre giovanili e per l’impegno quotidiano delle ragazze, sottolineando il valore del lavoro e della costanza nella crescita sportiva.