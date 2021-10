Volley: sfida all’ultimo respiro in amichevole tra Picco Lecco e Cbl Costa Volpino

L’amichevole si è chiusa con il risultato di 3 a 2 per Cbl Costa Volpino in una sfida all’ultimo punto

Soddisfatto coach Milano: “Abbiamo giocato cinque set molto intensi, punto a punto. Sono contento dell’atteggiamento della squadra”

LECCO – Ultimo allenamento congiunto per Acciaitubi Picco Lecco e CBL Costa Volpino impegnate ieri sera, sabato, in una sfida all’ultimo respiro. Alla fine la formazione bergamasca ha avuto la meglio sulla lecchese vincendo per 3 set a 2 (parziali 21-25 17-25 25-17 26-24 12-15).

“Abbiamo giocato cinque set molto intensi, punto a punto. Sono soddisfatto dell’atteggiamento della squadra. Ho fatto ruotare tutte le giocatrici a disposizione, anche in ruoli diversi dal solito. Siamo contenti di aver terminato questa interessante serie di allenamenti congiunti in vista dell’inizio del campionato. Ci prepariamo da lunedì in vista del match a Trento di sabato. Lavoreremo al meglio per perfezionare le ultime cose” ha spiegato il coach Milano.