Week-end impegnativo per il Canoa Kayak Rivabella in gara su diversi fronti

Senior in Repubblica Ceca per la prova di selezione in vista dei mondiali sprint; Cadetti a Valstagna per un raduno federale

Doppio titolo regionale per la società lecchese ai campionati di Palazzolo sull’Oglio

LECCO – Canoa Kayak Rivabella impegnato su più fronti nello scorso fine settimana, con gli atleti che si sono divisi su tre diversi campi di gara. Uno sforzo organizzativo non indifferente per la società guidata dal presidente Claudio Bettinazzi che ha sottolineato le soddisfazioni raccolte.

Lorenzo Corti, Iacopo Brambilla, Luca Riva e Matteo Pasquale sono stati impegnati a Ceske Budovjce, in Repubblica Ceca, sullo stesso percorso degli imminenti campionati mondiali sprint. I tre lecchesi hanno affrontato tre gare sprint valevoli come prove di selezione per far parte della squadra azzurra.

“Passavo i primi quattro al meglio delle due migliori prova – ha spiegato Bettinazzi -. Il nostro atleta che aveva maggiori possibilità era Lorenzo Corti che, purtroppo, ha chiuso al quinto posto. Si trattava di un davvero molto impegnativo in un canale artificiale che non ammetteva possibilità d’errore. Per tutti e quattro rimane l’importante esperienza fatta su un fiume davvero difficile”.

Raduno nazionale Cadetti

Quattro giorni di raduno federale sul fiume Brenta a Valstagna (VI) per tre giovani del Ck Rivabella della categoria Cadetti. Marilù Brambilla, Simone Baccaro e Pietro Corti sono i protagonisti di questa importante convocazione che riempie d’orgoglio la società che può vantare un importante settore giovanile.

Campionato regionale Allievi e Cadetti

A Palazzolo sull’Oglio (BS), infine, si è disputato il campionato regionale Allievi e Cadetti sprint (gara regionale per tutte le altre categorie). La formula prevedeva due manches, ma ai fini della classifica valeva solo la migliore.

Titolo regionale per Daniele Cagliani che ha vinto negli Allievi B, al secondo posto il compagno di squadra Simone Dossi. Nei Cadetti A 4° posto di Rodolfo Aloe e 5° posto di Nicolò Tocchetti, al femminile 3° posto di Margherita Cattaneo, mentre nei Cadetti B 2° posto di Alessandro Cassamagnaghi. Nella categoria Ragazzi 2° posto di Massimo Bettinazzi e 3° posto di Pietro Mechilli; i due hanno poi gareggiato nel C2 Ragazzi ottenendo un successo. Nelle Junior vittoria di Beatrice Bettinazzi, mentre nei Senior 2° posto di Gioele Rota. Nei Master C 2° posto di William Fumagalli e nei Master E 1° posto di Claudio Bettinazzi. Un altro titolo regionale è arrivato nella gara a squadre Cadetti grazie al successo di Rodolfo Aloe, Alessandro Cassamagnaghi e Nicolò Tocchetti; vittoria anche nella gara a squadre Senior con Gioele Rota, Pietro Mechilli e Massimo Bettinazzi.