“Young Champions Night”: a Molteno festa finale del CSI Lecco per 40 squadre giovanili

Sfilata per le vie del paese e premiazioni al palazzetto San Giorgio per le categorie Under 8, Under 10 e Under 12 di basket, calcio e pallavolo

Alla serata presenti società sportive, famiglie, volontari e rappresentanti delle istituzioni. Da settembre al via anche il calcio a 11 Under 12

MOLTENO – Una serata di festa dedicata allo sport giovanile quella andata in scena venerdì 22 maggio a Molteno con la “Young Champions Night”, appuntamento conclusivo dell’attività giovanile del CSI Lecco riservato alle categorie Under 8, Under 10 e Under 12 di basket, calcio e pallavolo.

L’iniziativa ha coinvolto circa 40 squadre del territorio in una serata all’insegna dello sport, della partecipazione e del divertimento.

La manifestazione è iniziata dal parco di Villa Rosa, punto di partenza della sfilata che ha attraversato le vie del paese fino all’oratorio. Bambini, allenatori e accompagnatori hanno animato il corteo con striscioni, bandiere, mascotte e colori sociali, trasformando il centro di Molteno in una festa dedicata allo sport giovanile.

La serata è poi proseguita al palazzetto San Giorgio dell’oratorio di Molteno, dove si sono svolte le premiazioni ufficiali di tutte le squadre partecipanti. Un momento di riconoscimento per il percorso affrontato durante la stagione sportiva e per l’impegno delle società coinvolte nei campionati organizzati dal CSI Lecco.

Nel corso della manifestazione sono intervenuti il vicesindaco di Molteno Guido Anghileri, il parroco don Giandomenico Colombo e il vicepresidente provinciale di Avis Provinciale Lecco. Presenti anche il presidente del CSI Lecco Pietro Gatto e i volontari arancio-blu impegnati durante l’anno nell’organizzazione dell’attività sportiva.

Il CSI Lecco ha inoltre ringraziato il San Giorgio Volley Molteno, l’oratorio e il Comune di Molteno per la collaborazione e l’ospitalità nella realizzazione dell’evento.

Le classifiche complete del Trofeo Polisportivo e dei campionati sono disponibili sul sito ufficiale del CSI Lecco.

L’appuntamento è ora fissato per settembre, quando riprenderà l’attività giovanile con la conferma delle categorie Under 8, Under 10 e Under 12 e con una novità dedicata al calcio: l’introduzione dell’attività a 11 per la categoria Under 12 riservata ai nati tra il 2015 e il 2017.