ZacUP Skyrace del Grignone, ultime ore per iscriversi alla decima edizione

Domenica la gara regina da 26,5 chilometri e 2.800 metri di dislivello positivo

Iscrizioni online aperte fino a giovedì a mezzanotte

PASTURO – Ultime ore per assicurarsi online un pettorale alla ZacUP Skyrace del Grignone, che domenica a Pasturo celebrerà la sua decima edizione. Le iscrizioni sul web resteranno aperte fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 17 settembre. Sono già 350 gli atleti complessivamente iscritti alle due gare, con una presenza femminile del 15%. Per chi deciderà all’ultimo momento sarà comunque possibile aderire fino a un’ora prima della partenza, con un piccolo aggravio sulla quota.

Il decennale porta con sé anche una modifica significativa al tracciato della prova regina. Il Team Pasturo, presieduto da Alberto Zaccagni, ha infatti rivisto il percorso dopo il Rifugio Bogani: gli atleti punteranno verso il Rifugio Bietti passando dalla Bocchetta di Piancaformia, quindi affronteranno la storica Via dei Guzzi e la cresta aerea prima di ricongiungersi alla Via della Ganda, fino ai 2.410 metri del Grignone.

Da qui inizierà la discesa tecnica verso Pasturo, quest’anno resa più diretta e lineare. Il risultato è una skyrace da 26,5 chilometri e 2.800 metri di dislivello positivo.

Un’altra novità dell’edizione 2026 è il Memorial Sergio Longoni, assegnato al miglior uomo e alla migliore donna nel tratto di discesa compreso tra il Rifugio Brioschi e i Comolli.

Accanto alla gara principale, debutterà inoltre la ZacUP Sprint Race, una prova da 9,6 chilometri e 800 metri di dislivello positivo, pensata come proposta più accessibile ma con un’impronta sempre decisamente montana.

Sul fronte femminile si profila il confronto tra Elisa Desco ed Elisa Presa. Desco, già vincitrice della ZacUP e profonda conoscitrice di questo tipo di competizioni, partirà con i favori del pronostico, mentre la veneta Presa si presenta come una possibile outsider.

Tra gli uomini torna invece a mettersi alla prova Daniel Antonioli, campione di casa e portacolori dello stesso Team Pasturo, atteso sulle montagne che conosce alla perfezione. Da seguire anche il giovane bergamasco Lorenzo Rota Martir, mentre Mattia Tanara e Mattia Gianola, entrambi del Team Scott, potrebbero giocarsi una carta importante nella tecnica discesa finale. Tra gli outsider figura invece Paolo Bonanomi.

Il programma prenderà il via già sabato con la consegna dei pettorali e la possibilità di iscriversi last minute, dalle 13.30 alle 17.30, presso la segreteria di gara allestita alla Scuola Elementare di Pasturo. Alle 18 è prevista la Santa Messa dell’atleta.

Domenica si partirà presto. Dalle 6.30 riaprirà la distribuzione dei pettorali, mentre alle 8.30 scatterà la decima ZacUP Skyrace del Grignone. Alle 9 sarà la volta della nuova Sprint Race. Sempre alle 9 spazio anche ai più giovani con la ZacUP School Run, in programma lungo le vie di Pasturo.

L’arrivo del primo concorrente della Skyrace è previsto intorno alle 11.20. La linea d’arrivo chiuderà alle 14.30, mentre alle 16 la giornata si concluderà con le premiazioni in Piazza XXV Aprile.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della ZacUP