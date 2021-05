Il cane, un meticcio, è scappato da casa in via Como a Brivio

L’appello di Elisa, la proprietaria, per ritrovarlo

BRIVIO – Si cerca Kleo, cane meticcio di colore nero con macchie marroni e bianche.

L’animale è scappato ieri, venerdì, in via Como a Brivio, ora i suoi padroni lanciano un appello per ritrovarlo.

Chiunque lo avvistasse è pregato di contattare Elisa al numero 328 2145834